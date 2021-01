Noua varianta a virusului SARS-COV-2, cu peste 70% mai contagioasa. Cercetatori: "O mare potentiala amenintare pentru prevenirea si controlul Covid-19 in China"

China a detectat primul caz "importat" de infectare cu noua varianta SARS-CoV-2 despre care se crede ca a aparut in Marea Britanie, iar cercetatorii spun ca acesta reprezinta "o mare potentiala amenintare pentru prevenirea si controlul Covid-19" in tara.Noua tulpina a coronavirusului este, potrivit cercetatorilor din intreaga lume, cu pana la 70% mai contagioasa decat virusul original.Varianta a fost detectata in China la o femeie in varsta de 23 de ani, studenta care a calatorit recent in Regatul Unit si a fost testata in Shanghai pe 14 decembrie, potrivit Reuters.Cazul reprezinta "o mare potentiala amenintare pentru prevenirea si controlul Covid-19 in China", au spus cercetatorii.Ei au facut secventa genetica pe proba luata de la pacienta, pe 24 decembrie, si au gasit varianta cunoscut drept VUI202012/01. Aceasta include o mutatie genetica care, in teorie, poate face ca boala sa se raspandeasca mult mai usor intre oameni.Saptamana trecuta, un purtator de cuvant al Ministerului chinez de Externe a spus ca tara sa va suspenda zborurile directe cu Marea Britanie pe termen nedeterminat.De la descoperirea noului coronavirus in orasul Wuhan, in decembrie 2019, China a raportat aproximativ 96.000 de cazuri de Covid-19 si 4.782 de decese asociate, potrivit Universitatii Johns Hopkins.La nivel mondial, pana in prezent, au fost inregistrate peste 83,47 milioane de cazuri de infectare si mai mult de 1,8 milioane de decese asociate.Citeste si: