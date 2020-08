Cercetatorii din Hong Kong au raportat primul caz de reinfectare cu noul coronavirus. S-a intamplat la patru luni si jumatate distanta de la contaminarea initiala

Folosind secventierea genomica, cercetatorii au descoperit ca la a doua infectare, virusul este "in mod clar diferit" si ca nu este vorba de o simpla continuare a infectarii precedente sau o reaparitie a ei, relateaza BBC Cercetatorii au pana acum dovezi ca persoanele infectate care se vindeca dezvolta imunitate, iar acest lucru ii protejeaza impotriva unei eventuale reinfectari. Nu este, insa, foarte clar cat de mult dureaza aceasta imunitate sau cat de puternica este ea.Alte coronavirusuri, precum cel care produce raceala banala, au capacitate de reinfectare, asa ca nu este neaparat surprinzator faptul ca noul coronavirus poate sa reinfecteze oamenii.Organizatia Mondiala a Sanatatii spune, insa, ca este important sa nu tragem concluzii pe baza unui singur caz din 23 de milioane in toata lumea. Lucrarea academica in care este detaliat cazul nu a fost inca publicata, iar unele aspecte ale ei nu sunt clarificate deocamdata.S-ar parea, insa, ca persoana reinfectata nu a avut simptome la a doua infectare, iar infectia a fost detectata la teste screening de aeroport , fapt ce ar putea sa sugereze ca persoana nu se simtea rau.E nevoie de mai multe studii asupra populatiei pentru a putea trage concluzii clare despre posibilitatea reinfectarii cu Covid-19.