Cercetatorii din Israel au conceput un medicament care vindeca COVID-19 in 5 zile

Nu mai putin de 29 dintre cei 30 de pacienti in stare moderata sau grava, care au participat la studiu, s-au recuperat in cinci zile dupa ce li s-a administrat o pastila pe zi din noul medicament, numit EXO-CD24.Nadir Arber, profesor, sustine ca procentul de vindecare este de 95%, ca este un medicament ieftin si eficient, fiind necesara o pastila pe zi, potrivit ynetnews.com , citat in Digi24.ro Cei 29 de pacienti au dat semne de vindecare dupa doua zile de tratament si au fost externati in decurs de 3-5 zile. Un singur pacient s-a vindecat mai greu.Cu toate ca cercetatorii nu au dezvaluit inca ce contine acest medicament, spitalul a cerut Comitetului Helsinki al Ministerului Sanatatii sa extinda studiul pe mai multi pacienti.Centrul Medical Hadassah din Ierusalim a condus un studiu asemanator. Medicii le-au administrat celor 21 de pacienti care au participat un medicament numit Allocetra. 19 pacienti s-au recuperat dupa sase zile si au fost externati dupa opt zile.