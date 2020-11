Cercetatorii galateni vor sa distruga virusul SARS-CoV-2 cu solzi de peste

O echipa de masteranzi si profesori de la Universitatea "Dunarea de Jos", din Galati, a fost premiata la ROAgriFood Hacking - HAR 2020, un eveniment dedicat domeniului agroalimentar si organizat de Asociatia pentru Promovarea Alimentului Romanesc (APAR).Editia de anul acesta a avut scopul de a aduce laolalta cercetatorii romani, in lupta impotriva celei mai mari provocari mondiale a momentului: pandemia COVID-19.Astfel, echipa de la Universitatea Dunarea de Jos, din Galati, a propus ca solutie inovativa un start-up integrat de valorificare inteligenta a deseurilor de peste.Cercetatorii au stabilit ca din solzii de peste poate fi obtinut un lichid care ar putea ajuta la distrugerea virusului SARS CoV-2. De asemenea, poate fi obtinuta o pulbere cu numeroase potentiale intrebuintari: din procesarea viscerelor pestelui se pot obtine uleiuri bogate in Omega3, Omega 6 si Omega 9, iar srotul ramas in urma extractiei uleiului ar putea fi folosit ca ingrasamant bio, informeaza Descopera.ro "Este vorba despre o propunere de valorificare inteligenta a solzilor si viscerelor de peste, subproduse rezultate in urma industrializarii pestelui, care in mod normal se distrugeau prin ardere. Din solzii de peste (un produs inca nevalorificat suficient) se obtine, pe de o parte, o pulbere numita hidroxiapatita, care se poate folosi cu succes in zone de food, farma, cosmetica si medicina, iar pe de alta parte, un lichid ce contine carbon-nanodots, vehicule transportatoare pentru antimicrobieni, care ar putea ajuta la distrugerea virusului SARS CoV-2. Din viscerele procesate la instalatia de extractie cu fluide supercritice din cadrul S.I.A. se pot obtine uleiuri valoroase ce contin Omega 3-6-9, iar srotul rezultat din extractie poate fi un excelent ingrasamant bio", a explicat cercetatorul Maricica Stoica.Competitia, desfasurata online, a avut loc in perioada 13-15 noiembrie si a reunit la start 44 de cercetatori din diverse domenii, adunati in 14 echipe. La final, au ramas 10 echipe in concurs, care au prezentat juriului 12 solutii complete, fiecare dintre acestea fiind un raspuns la efectele pandemiei COVID-19.