Cercetatorii din Rusia sustin ca au descoperit o predispozitie genetica pentru formele severe de COVID-19

Intr-un studiu publicat in revista Frontiers in Immunology, echipa de la HSE a atribuit aceasta susceptibilitatea unui set de sase molecule care contribuie la imunitatea prin celule T, "unul dintre mecanismele-cheie folosite de corpul uman pentru a lupta impotriva infectiilor virale".Aceste molecule, cunoscute sub denumirea de antigenul leucocitar uman clasa I (HLA-I), sunt "unice la fiecare individ", insa daca distrug sau nu noul coronavirus "tine in mare parte de genetica", intrucat moleculele sunt mostenite de la parinti. Daca o persoana are un set care este ineficient la o astfel de depistare, este probabil un caz mai sever de boala", a precizat echipa de cercetatori.Descoperirile au avut la baza analiza unor mostre de genotip provenite de la pacienti COVID-19 din Moscova si Madrid, alaturi de un grup de control de mostre de la oameni sanatosi.Descoperirile cercetatorilor rusi vin in contextul temerilor potrivit carora mutatiile virusului raportate prima data in Marea Britanie si Africa de Sud ar putea duce la forme mai severe ale bolii si s-ar putea dovedi rezistente la vaccin, desi oamenii de stiinta intrebati de revista Nature saptamana trecuta au spus ca virusul va deveni mai putin letal odata cu trecerea timpului. Cea mai mare parte a celor 208 milioane de doze de vaccin administrate global pana in prezent sunt de fabricatie occidentala, desi vaccinul rusesc Sputnik V pare pregatit pentru o utilizare mai extinsa dupa ce a fost considerat ca avand o eficienta de peste 90% intr-un studiu recent publicat in The Lancet, o revista medicala britanica.La nivel global, au fost raportate peste 2,4 milioane de decese asociate coronavirusului si circa 111 milioane de cazuri de infectare, potrivit unei statistici oficiale realizate de Universitatea Johns Hopkins.