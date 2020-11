Cercetatorii studiaza efectul COVID-19 asupra mamei si fatului, dupa nasterea unui bebelus cu anticorpi la boala

Alte studii au demonstrat ca anticorpii COVID-19 pot fi transmisi la un copil prin alaptare, in timp ce unii experti sustin ca sunt dovezi ca ar putea trece in timpul sarcinii prin placenta la copil, potrivit RoHealthReview. "Nu se cunoaste inca daca prezenta acestor anticorpi la un nou-nascut confera un grad de protectie impotriva infectiei cu COVID-19, cu atat mai putin durata protectiei", a declarat Tan Hak Koon, seful sectiei de Obstetrica si Ginecologie din cadrul KK Hospital.KK este unul dintre spitalele din Singapore implicate in studiu, dupa ce cazul copilului nascut cu anticorpi a fost facut public.Organizatia Mondiala a Sanatatii spune ca nu este sigur inca daca o femeie insarcinata cu COVID-19 poate transmite virusul la bebelus in timpul sarcinii sau al nasterii.Medicii din China au raportat detectarea si scaderea in timp a anticorpilor COVID-19 la bebelusii nascuti ai unor femei ce au avut COVID-19, potrivit unui articol publicat in octombrie in revista Emerging Infectious Diseases.Desi exista dovezi ca transmiterea in timpul sarcinii este rara, un studiu italian restrans, aparut in publicatia Nature, a sugerat ca acest lucru este posibil.