Avertismentul cercetatorului Octavian Jurma: "Daca trendul infectarilor continua in acest mod, joi sau vineri vom avea 6.000 de cazuri noi"

Jurma: "Vom avea 150 de decese zilnice"

Mesajul politicienilor ar trebui intarit de experti

Masca de protectie ar putea stopa pandemia

"Situatia este foarte grava. In fiecare saptamana adaugam cate 30.000 de infectari. Acum incidenta calculata la populatia rezidenta este de 2,49, insa pana la finalul saptamanii am putea ajunge la 3 si am putea intra cu totii in carantina. Curba de saptamana aceasta este de 44 (adica 4.400 de cazuri este media la sapte zile). Daca trendul se confirma maine sau vineri ajungem la 6.000 de cazuri. S-ar putea sa nu depasim 7.000 de cazuri", a explicat Octavian Jurma.Cercetatorul mai spune ca la un platou de peste 3.000 de cazuri zilnice sistemul sanitar este in impas. "Nu ne mai putem permite medical", a explicat el.Despre decese, specialistul spune ca se astepta la o asemena cifra, insa numarul de azi a depasit putin asteptarile."Pe predictie azi erau 103 decese, dar am avut 104. Vor mai fi fluctuatii, insa ne vom obisnui cu aceste cifre. La mijlocul lunii noiembrie este posibil sa avem 150 de decese zilnice. Potrivit predictiei, pe 10 noiembrie s-ar putea inregistra 134 de decese", a mai aratat Octavian Jurma.Cercetatorul a mai spus ca evolutia epidemiei este rapida, insa destul de lenta ca sa ne dea ragaz sa ne obisnuim."Peste o saptamana numarul de peste 100 de decese nu ni se va mai parea mare. Eu speram sa intram intr-o faza de platou, de saptamana viitoare, desi cifrele sunt imense. Insa saptamana aceasta avem cresteri, astfel ca acest platou se departeaza", a spus expertul.Medicul a mai spus ca ar fi bine sa nu vorbeasca numai politicienii despre pandemia de coronavirus "In asemenea moment de criza ar fi bine ca la dreapta politicianului care vorbeste despre epidemie sa fie un expert. Eu cred ca este o lipsa de vointa de urmarire a curbei epidemiologice.Nu se mai raporteaza pacientii asimptomatici. In plus ar trebui sa vedem incidenta pentru fiecare oras ca sa stim ce comportament sa avem. Ne spun sa luam masuri, insa nu ne arata si de ce.Astfel scade increderea. Ca si cum un medic ar spune unui pacient ca trebuie sa faca chimioterapie, insa nu ii arata analizele. Avem impresia ca ne ascund date. Am vrea sa fim tratati ca niste adulti", a mai spus Octavian Jurma.Expertul mai spune ca portul mastilor de protectie ar fi cel mai bun mod de prevenire al infectiilor in prezent. Insa oamenii au obosit si nu mai au incredere in autoritati "Cea mai eficienta solutie este portul universal al mastilor. Din punctul de vedere epidemiologic ar functiona ca un vaccin. Cei care au avut coronavirus sunt imunizati, insa ceilalti pot fi protejati.Daca in starea de urgenta, presedintele ar fi spus, de exemplu, ca ne scoate din carantina mai devreme daca vom purta masca un an de zile, fara a pune conditii, atunci am fi vazut aceasta ca pe o libertate, nu ca pe o constrangere.Populatia este demoralizata, iar acest lucru ii ajuta chiar pe cei care nu respecta regulile, atragandu-i de partea lor pe cei care pana acum au facut sacrificii in lupta cu pandemia. Stiu oameni care nu si-au mai trimis copiii la studii in strainatate, s-au izolat, au respectat reguli. In acest timp, multi nu poarta masca si nu respecta masurile", a mai precizat Jurma.Expertul a mai spus ca in acest moment "noi suntem cu capul sub apa. Mai dureaza putin si sistemul medical va pica si atunci vom vedea consecintele. Daca incepem sa respectam masurile de acum, de saptamna viitoare, la 1 decembrie am putea avea 2.500 de cazuri zilnice de infectari".Romania a raportat marti, 27 octombrie 2020, cel mai mare numar de decese de la inceputul pandemiei: 104 morti , in 24 de ore. La ATI sunt internati 824 de pacienti.Citeste si: