VIDEO LIVE Presedintele Iohannis, la Ziua Marinei: Apreciez sprijinul acordat de catre Fortele Navale structurilor Afacerilor Interne, Ministerului Sanatatii si autoritatilor locale

La eveniment participa si presedintele Romaniei, Klaus Iohannis , si premierul Romaniei, Ludovid Orban.UPDATE ORA 10.40Discursul presedintelui Klaus Iohannis:Aducem cu profunda recunostinta un omagiu eroilor marilor, deopotriva militari si civili, cazuti la datorie. Aniversarea Zilei Marinei este in egala masura o sarbatoare a Fortelor Navale Romane, a Politiei de Frontiera, a Marinei Comerciale si a oraselor porturi. Anul acesta, din pacate, amploarea festivitatilor si participarea celor care iubesc si pretuiesc fortele navale sunt restrictionate din cauza masurilor de preventie necesare in contextul provocat de pandemia de COVID-19 care ne afecteaza de la inceputul acestui an.Ceiza generate de pandemie reprezinta un test dur pentru capacitatea statelor, dar si a fiecaruia dintre noi de a ne adapta cu vointa de actiune comuna la o realitate diferita. Rapiditatea cu care pandemia s-a propagate la nivel global si efectele pe care le-a produs in aproape toate domeniile de activitate, ne arata cat de complexe si impredictibile sunt provocarile si amenintarile cu care ne confruntam.Este, iata, esential sa ne consolidam capacitatea de anticipare si de reactie institutionala, sa identificam si sa implementam rapid solutii eficiente pentru a raspunde dificultatilor pe care crize de o asemenea anvergura le pot genera in plan economic, dar si in plan social.Apreciez sprijinul acordat de catre Fortele Navale structurilor Afacerilor Interne, Ministerului Sanatatii si autoritatilor locale, prin preluarea unor obiective si zone de patrulare, asigurarea de personal specializat pe diverse domenii si operationalizarea unui spital militar Rol 2 la Constanta.UPDATE ORA 10.30La ceremoniile de la Constanta sunt prezenti, pe langa presedinte si prim-ministru, ambasadorul SUA la Bucuresti Adrian Zuckerman, ministrul Apararii Nicolae Ciuca , ministrul de Interne Marcel Vela UPDATE ORA 10.11Se oficiaza serviciul religios de catre IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.UPDATE ORA 10.00Presedintele Klaus Iohannis trece in revista garda de onoare. Urmeaza ceremonialul ridicarii Pavilionului, Geacului si a Marelui Pavoaz la bordul navelor militare, odata cu intonarea imnului de stat si cu executarea a 21 de salve de tun.Premierul Romaniei, Ludovic Orban , a sosit in portul Militar.Urmariti imagini LIVE AICI:Editia din acest an a Zilei Marinei este dedicata implinirii a 160 de ani de la infiintarea Fortelor Navale Romane si va fi sarbatorita altfel, avand in vedere noile conditii impuse de pandemia de coronavirus.La Constanta, ceremonia militara si religioasa este organizata in interiorul portului militar si incepe cu intampinarea Presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis. Urmeaza trecerea in revista a garzii de onoare, la ora 10.00, este programat ceremonialul ridicarii Pavilionului, Geacului si a Marelui Pavoaz la bordul navelor militare, odata cu intonarea imnului de stat si cu executarea a 21 de salve de tun. In continuare, va fi oficiat serviciul religios, care va fi urmat de alocutiunea presedintelui tarii.Dupa ceremonia din portul militar, marinarii vor prezenta Exercitiul naval intrunit "Fortele Navale Romane 2020" (FNR-20), care se va desfasura in acvatoriul portului Constanta si in rada exterioara a acestuia. Exercitiul va debuta cu secventele de combatere a migratiei transfrontaliere realizate de Garda de Coasta, urmate de actiunile scafandrilor de lupta de distrugere a dispozitivelor de cercetare submarina.Urmeaza defilarea navelor militare pe mare, de la Constanta la Midia, intre orele 11,30 si 13,30, iar pe Dunare, la Braila si la Tulcea, navele militare fluviale saluta publicul in intervalul orar 10,00 - 11,00."An de an, la ceremoniile organizate la Galati de Ziua Marinei participau mii de oameni pe Faleza Dunarii si ne pare foarte rau ca aceasta traditie a fost intrerupta anul acesta, din cauza pandemiei. Ziua Marinei este o sarbatoare foarte importanta pentru galateni, dar consideram ca sunt mult mai importante sanatatea si siguranta tuturor. La recomandarea Directiei de Sanatate Publica si a Inspectoratului Judetean de Politie, s-a luat decizia de a se evita marile aglomerari de persoane, pentru ca, in mod evident, este imposibil sa ii alegi pe cei maximum 500 de galateni care pot participa in mod legal la un eveniment intr-un spatiu deschis", au transmis reprezentantii Primariei Galati, citati de Viata Libera.