Certificate false, cu rezultate negative pentru COVID-19, vandute pe Facebook

Politistii au semnalat astfel de cazuri la granita. In urma cu doua saptamani si jumatate, doi bulgari au fost prinsi incercand sa foloseasca acesta metoda, potrivit Digi24.ro In plus, au fost si situatii in care persoanele, ajunse la granita, au declarat ca nu au test medical, iar dupa 30 de minute "au facut rost", cel mai probabil fiind fals.