Orban: Cetatenii care vin in Romania din state cu numar ridicat de infectari ar putea fi nevoiti sa prezinte un test negativ de COVID-19

"Analizam posibilitatea de a utiliza si noi modalitatea de testare, sa inlocuim perioada de carantinare de 14 zile, in cazul in care se efectueaza un test negativ. Suntem in discutii si in cursul saptamanii vom lua o decizie", a anuntat premierul Ludovic Orban.In numeroase state din Uniunea Europeana se poate intra din zone cu numar ridicat de infectari cu noul coronavirus doar pe baza unui test negativ de coronavirus.Acesta inlocuieste obligativitatea izolarii sau carantinarii.