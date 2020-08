Chestionar online pentru evaluarea riscului de imbolnavire cu COVID-19, realizat de Spitalul de Boli Infectioase Timisoara. Virgil Musta: "Putem afla cum se va dezvolta boala"

Chestionarul poate fi completat in aproximativ 4 minute, iar la final este stabilit un punctaj care indica riscul de contagiune sau pericolul unei evolutii negative in caz de contagiune cu noul coronavirus . Totodata, persoana care a completat formularul primeste cateva recomandari standard.In cadrul chestionarului, cei care completeaza, sunt intrebati daca au avut contact cu rude sau cunoscuti depistati pozitiv cu COVID - 19 si daca in ultimele 14 zile prezinta anumite simptome. De asemenea, sunt intrebati cati colegi de serviciu au, daca sufera de anumite boli cronice, daca merg cu regularitate la consulturi medicale sau daca folosesc masti de protectie in afara serviciului. O alta intrebare se refera la vaccinul antigripal, dar si despre ingrijorarile privind pandemia de coronavirus. Totodata, cei care completeaza acest formular trebuie sa raspunda si cum a evoluat greutatea lor corporala in perioada de izolare.Dupa trimiterea acestui formular, informatiile sunt analizate in cateva secunde, iar raspunsul, dar si recomandarile de urmat sunt trimise pe adresa de email a persoanei care a completat datele din chestionar. Analiza rapida permite, in acelasi timp, stabilirea unui punctaj care indica riscul de contagiune sau pericolul unei evolutii negative in caz de contagiune cu noul coronavirus. Totodata, persoana care a completat formularul primeste cateva recomandari standard de respectare a masurilor de protectie si/sau de autoizolare, in functie de raspunsurile date la intrebarile din chestionar."Incercam prin acest chestionar online sa ii ajutam pe oameni, sa le recomandam ce au de facut, sa stabilim, in urma raspunsurilor date de cei care completeaza formularul, cat de mare este riscul de infectie. Putem afla daca persoana are o forma asimptomatica de boala sau poate dezvolta o forma grava, severa. Vorbim in aceste zile de o transmitere comunitara, asa ca fiecare dintre noi, daca nu respectam normele minime de protectie, putem sa devenim victime ale noului coronavirus", spune medicul Virgil Musta, seful Sectiei de Boli Infectioase 2 din cadrul Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes" din Timisoara.500 dintre participantii, care vor obtine punctaj indicand un risc crescut de contagiune sau evolutie nevaforabila in caz de infectare cu COVID-19, vor intra intr-un program personalizat de consilere pana la sfirsitul anului 2020, realizat sub coordonarea medicului Virgil Musta.