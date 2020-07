Chevron preia Noble Energy pentru circa 5 miliarde de dolari, cea mai mare tranzactie din sectorul energiei dupa prabusirea preturilor petrolului

Chevron a fost vazuta ca cea mai disciplinata companie din industria petrolului, din punct de vedere financiar, si cel mai bine pozitionata pentru a incheia un acord in timpul acestei crize.Achizitia mareste investitiile Chevron pe segmentul de sist din SUA si in sectorul gazelor naturale, prin zacamantul major Leviathan din Israel al Noble, care este cel mai mare zacamant de gaze naturale din estul Mediteranei.Activele Noble vor extinde prezenta Chevron pe segmentul exploatarilor de sist din Colorado si bazinul Permian, cel mai important zacamant de sist din SUA, unde marjele si activitatile de forare au fost decimate de prabusirea preturilor petrolului.Preluarea Noble mareste rezervele dovedite de hidrocarburi ale Chevron cu 18%. Nobel are rezerve dovedite de 2,05 miliarde de barili de petrol si gaze, in timp ce Chevron detine 11,4 miliarde de barili de petrol si gaze.