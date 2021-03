Comunele Chiajna si Cornetu din Ilfov intra in carantina pentru o perioada de 14 zile, incepand din aceasta seara

Bragadiru, in carantina

"Comunele ilfovene Chiajna si Cornetu intra in carantina pentru o perioada de 14 zile, incepand cu data de 16.03.2021, ora 22.00", anunta Prefectura Ilfov.In Chiajna rata de infectare este de 6,86 cazuri la mia de locuitori, iar in Cornetu, este 6,44 la mia de locuitori.Ca urmare a analizei de risc realizata de catre Directia de Sanatate Publica a judetului Ilfov si a avizului Institutului National de Sanatate Publica, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Ilfov a adoptat in sedinta extraordinara hotararile privind propunerea instituirii masurii de carantinare zonala pentru comuna Chiajna, cu satele apartinatoare Chiajna, Dudu si Rosu, judetul Ilfov; precum si privind propunerea instituirii masurii de carantinare zonala pentru comuna Cornetu, cu satele apartinatoare Cornetu si Buda, judetul Ilfov.Ambele propuneri au fost inaintate catre Centrul National de Coordonare si Conducere a Interventiei in vederea emiterii ordinului Comandantului Actiunii. Prim urmare, seful DSU, Secretar de Stat dr. Raed Arafat , a emis ordinele privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Chiajna, cu satele apartinatoare Chiajna, Dudu si Rosu, si pentru comuna Cornetu, cu satele apartinatoare Cornetu si Buda, incepand cu data de 16.03.2021, ora 22.00, pentru o perioada de 14 zile, pana la data de 30.03.2021 ora 22.00.Cu o zi in urma, a fost plasat in carantina orasul Bragadiru. In judetul Ilfov au fost inregistrate in ultimele 24 de ore 133 de cazuri noi de COVID-19, rata infectarilor fiind 4,85.