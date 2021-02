Chile a vaccinat peste un milion de oameni in 6 zile

Hoy superamos el millon de personas vacunadas. Tenemos un millon de razones,la mayoria de ellas adultos mayores,para estar contentos.

El ano 2020 fue un ano de angustias. Hagamos del 2021 el ano de la esperanza.

Juntos superaremos esta pandemia y recuperaremos la alegria de vivir - Sebastian Pinera (@sebastianpinera) February 9, 2021

In Chile au fost vaccinate in total 1.025.580 de persoane, dintre care 376.519 sunt persoane cu varsta de peste 78 de ani.Autoritatile chiliene au achizitionat patru milioane de doze de vaccin de la laboratorul chinez Sinovac, potrivit informatiilor furnizate de ministerul chilian al sanatatii.'Astazi am depasit un milion de persoane vaccinate. Avem un milion de motive pentru a ne bucura', a declarat presedintele Sebastian Pinera pe contul sau de Twitter Sambata, se depasise pragul de 550.000 de vaccinari. Obiectivul guvernului chilian este de a imuniza cinci milioane de persoane pana la sfarsitul lunii martie si de a ajunge pana in iulie la vaccinarea a 15 milioane de locuitori, la o populatie de 18 milioane.Chile a inceput vaccinarea personalului medical in decembrie, cand a primit un prim lot de 154.000 de doze de vaccin Pfizer/BioNtech.In aceasta tara latino-americana s-au inregistrat pana acum 758.000 de cazuri de contaminare cu noul coronavirus si 19.000 de decese provocate de COVID-19. Autoritatile chiliene au incheiat acorduri pentru achizitionarea a aproximativ 36 de milioane de doze de vaccin cu Pfizer, Sinovac, Johnson&Johnson si AstraZeneca.