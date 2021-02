China a aprobat vaccinul Sinovac pentru uz public general

Este al doilea vaccin aprobat de China pentru folosirea de catre oameni, dupa cel dezvoltat de institutul din Beijing afiliat la China National Pharmaceutical Group (Sinopharm) aprobat in decembrie.Inainte de aprobari, ambele vaccinuri au fost deja folosite in programul de vaccinare din China , vizand in principal grupurile cheie considerate a fi cu un risc mai mare de expunere la virus.Indonezia, Turcia, Brazilia, Chile, Columbia, Uruguay si Laos au acordat autorizatii de urgenta pentru vaccinul CoronaVac dezvoltat de Sinovac Life Sciences, a anuntat Sinova intr-un comunicat.Aprobarea se bazeaza pe rezultatele unor studii clinice realizate timp de doua luni in strainatate, pentru care datele analizelor finale nu au fost inca obtinute, a precizat Sinovac.