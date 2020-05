China anunta ca ar putea pune piata un vaccin impotriva COVID-19 pana la sfarsitul anului

Ziare.

Vaccinul - dezvoltat de catre Institutul de Produse Biologice din Beijing si Instititul de Virusologie - a fost administrat unui numar de peste 2.000 de persoane in cadrul unor teste clinice in faza 2, a precizat Comisia de Administrare si Supervizare a Activelor Publice (SASAC).Potrivit unui mesaj datat la 29 mai - difuzat pe reteaua de socializare chineza WeChat, vaccinul ar putea sa fie comercializat inca de la sfarsitul acestui an sau la inceputul lui 2021.Cele doua institute care au dezvoltat vaccinul au legaturi cu grupul farmaceutic Sinopharm, la randul sau controlat de SASAC.Potrivit SASAC, Institutul de Produse Bilogice din Beijing este in masura sa produca 100-120 de milioane de doze pe an.Cinci vaccinuri se afla in prezent in faza de testare pe oameni in China.