China inchide un oras intreg dupa depistarea unui singur caz de COVID-19

La Dongning este vorba de cazul de infectare al unui barbat in varsta de 40 de ani, lucrator in port, in timp ce la Suifenhe a fost descoperit infectat un muncitor in varsta de 39 de ani dintr-o zona comerciala de import-export, conform autoritatilor chineze.Autoritatile din Dongning au anuntat plasarea orasului "in stare de razboi": circulatia tuturor mijloacelor de transport a fost oprita, iar orice persoana care doreste sa paraseasca orasul trebuie sa prezinte un test negativ realizat cu cel mult 24 de ore inainte.Scolile au fost inchise iar restaurantele nu pot decat sa serveasca mancare la pachet. In zonele considerate de risc maxim, o singura persoana din fiecare familie poate iesi din casa o data la doua zile, timp de maxim 2 ore, pentru a face aprovizionarea.Atat la Dongning cat si la Suifenhe, oras care nu a decis inca sa aleaga izolarea, au inceput campanii masive de testare ce urmeaza sa se incheie in 3 zile.