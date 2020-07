China, nou varf de contaminari, dupa trei luni si jumatate de acalmie

Un val de noi infectari a fost semnalat recent in provincia Xinjiang, in vestul tarii, unde s-au inregistrat 89 de cazuri noi, potrivit Comisiei Nationale chineze a Sanatatii.O contaminare cu covid-19 s-a inregistrat la Beijing, a precizat comisia intr-un comunicat.Potrivit unor date oficiale, 84.060 de contaminari cu noul coronavirus au fost confirmate in China de la aparitia epidemiei, care a ucis 4.634 de oameni in tara.Niciun deces din cauza covid-19 nu a fost raportat miercuri.