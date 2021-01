Directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii, "foarte dezamagit" dupa ce China nu a autorizat accesul unor experti care sa analizeze originea COVID-19

Echipa formata din zece persoane urma sa plece la inceputul lunii ianuarie in cadrul unei mult asteptate misiuni de cercetare a primelor cazuri de infectare cu noul coronavirus , raportat initial in urma cu peste un an in orasul Wuhan din China."Astazi (marti - n.a.) am aflat ca oficialii chinezi nu au finalizat inca demersurile necesare pentru sosirea echipei in China", a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus, la o conferinta de presa online la Geneva. "M-am aflat in contact cu inalti oficiali chinezi si am reiterat faptul ca misiunea reprezinta o prioritate pentru OMS", a spus el in legatura cu aceasta calatorie despre care a precizat ca a fost organizata impreuna cu Beijingul.Misiunea ar urma sa fie condusa de Peter Ben Embarek, expert al OMS in zoonoze, care a efectuat o calatorie in China in luna iulie a anului trecut, intr-o misiune preliminara.Doi membri ai echipei internationale isi incepusera deja calatoria in China. Unul dintre ei s-a intors, iar celalalt este in tranzit intr-o alta tara, a declarat directorul Programului pentru urgente sanitare al OMS, Mike Ryan. Cu toate acestea, el a adaugat: "Suntem increzatori si speram ca este doar o problema logistica si birocratica, ce poate fi rezolvata foarte repede".Inaintea acestei calatorii a expertilor OMS, Beijingul a cautat sa modeleze discursul privind momentul si locul in care a inceput pandemia, un inalt diplomat chinez, Wang Yi, spunand ca "din ce in ce mai multe studii" au aratat ca aceasta a aparut in mai multe regiuni. Ryan a descris anterior aceasta pozitie drept "foarte speculativa".China a respins criticile referitoare la modul in care au fost gestionate primele cazuri care au aparut la sfarsitul anului 2019, desi unele voci - inclusiv presedintele american Donald Trump - au pus sub semnul intrebarii actiunile Beijingului in timpul epidemiei.Washingtonul, care si-a anuntat intentia de a parasi OMS, a solicitat o ancheta "transparenta" si a criticat modul in care expertii chinezi au desfasurat prima faza a cercetarii.China a declarat miercuri ca negocierile cu OMS continua, intrucat o echipa care urma sa investigheze originea pandemiei nu are inca toate vizele necesare, relateaza AFP."Pandemia este inca foarte grava, iar China face la randul sau tot posibilul pentru a o preveni si a o controla", a declarat presei purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe, Hua Chunying. Nu este vorba "doar despre o problema de viza", a precizat Hua.Citeste si: Claudiu Nasui, despre concedierea angajatilor agentiilor si companiilor de stat: "Nu voi accepta lucrul acesta de la nici un partid, nu ma intereseaza de la cine sunt"