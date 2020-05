China sustine ca a testat deja pe om 5 vaccinuri experimentale anti-COVID-19

Ziare.

Cautand sa-i protejeze pe chinezi si sa diminueze criticile occidentale cu privire la modul de gestionare a epidemiei, guvernul chinez incurajeaza institute publice si companii private sa-si accelereze cercetarile."Pe ansamblu, progresele sunt pe calea cea buna" datorita unei bune cooperari intre serviciile de sanatate, spitale si institute de cercetare, si-a exprimat satisfactia Zeng Yixin, viceministru al sanatatii."In total 2.575 de voluntari au fost vaccinati in cadrul diferitelor proiecte" si "niciun efect indezirabil major nu a fost raportat", a subliniat Zeng in cursul unei conferinte de presa la Beijing.El nu a evocat data comercializarii unui eventual vaccin, estimand totusi ca "faza a 2-a" a tuturor testelor clinice aflata in curs in prezent va fi terminata pana in luna iulie - aceasta fiind a doua din cele trei etape ale testelor pe om care trebuie validate inaintea oricarei comercializari.Cinci proiecte sunt deci in curs de derulare.Academia militara de stiinte medicale a armatei chineze, in colaborare cu compania CanSino BIO, lucreaza la un vaccin care utilizeaza un adenovirus - un virus-vector pentru a face sa intre patogenul in organism.Celelalte patru proiecte vizeaza vaccinuri mai clasice, care contin o versiune inactiva dintr-un patogen (in acest caz, noul coronavirus SARS-CoV-2), administrata pentru a declansa o reactie imunitara la pacient.Doua sunt efectuate de uriasa companie chineza din domeniu, China National Biotec Group (CNBG): unul in colaborare cu Centrul chinez de control si preventie a maladiilor, celalalt cu Institutul de virusologie din Wuhan - orasul din centrul Chinei unde a fost reperat coronavirusul pentru prima oara.Compania farmaceutica Sinovac, cu sediul la Beijing, lucreaza la propriul sau vaccin. Numele entitatii care efectueaza cel de-al cincilea test clinic nu este facut public pentru moment., potrivit viceministrului.Sectorul vaccinurilor in China este subminat de o criza de incredere dupa mai multe scandaluri. Descoperirea in 2018 intr-o intreprindere din provincia Jilin (nord-est) a unui proces de fabricatie ilegal a unui antirabic provocase indignare.In 2017, un fost inalt responsabil al Agentiei chineze a medicamentului a fost condamnat la 10 ani de inchisoare pentru luare de mita din partea fabricantilor de vaccinuri.