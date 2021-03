China isi propune sa vaccineze 40% din populatie pana la sfarsitul lunii iulie

Zhong Nanshan a afirmat ca in prezent in China rata dozelor de vaccin administrat la 100 de persoane este 3,56, mult mai redusa decat in Israel, Emiratele Arabe Unite si SUA.Intr-o conferinta online organizata de Universitatea Tsinghua din China si Institutul Brookings din SUA, Zhong a spus ca tinta este vaccinarea a 40% din populatia chineza pana la finalul lui iunie.Totusi, intr-o declaratie facuta marti pentru Reuters , el a revenit, precizand ca acest obiectiv ar urma sa fie atins in luna iulie, dupa ce a luat in calcul proportia persoanelor care nu doresc sa se vaccineze.Rata de 40% pana la sfarsitul lui iulie va include persoanele care au primit fie o doza, fie doua doze de vaccin.Trei dintre vaccinurile anti-COVID-19 produse si aprobate in China necesita administrarea in doua doze, iar cel de-al patrulea vaccin doar intr-o singura doza.Pana la 28 februarie, China a administrat 50,52 milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19. Vaccinul produs de Sinovac este utilizat in campaniile de vaccinare din Brazilia, Turcia si Indonezia.