China neaga ca le-ar fi cerut diplomatilor americani sa faca teste anale pentru depistarea COVID-19

Site-ul american Vice a citat miercuri un oficial al Departamentului de Stat al SUA care a spus ca s-a facut acest test din greseala si ca Beijingul a transmis ca nu va mai folosi procedura in cazul diplomatilor americani."Din cate stiu, China nu a cerut niciodata staffului diplomatic american din China sa faca teste anale", a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe, Zhao Lijian, intr-o conferinta de presa la Beijing.Intr-un email catre Reuters, un reprezentant al Departamentului de Stat a spus ca este "angajat in garantarea sigurantei si securitatii diplomatilor americani si ale familiilor lor, prin apararea demnitatii".Unele orase chineze au folosit mostre extrase din anus pentru a detecta potentiale infectari in contextul intensificarii testarii din cauza aparitiei unor focare regionale de coronavirus inainte de sarbatorile de Noul An Chinezesc.Testele anale permit o mai buna depistare a infectiilor, pentru ca urmele virusului in mostrele fecale pot fi detectate dupa o mai lunga perioada de timp decat in cazul mostrelor din tractul respirator, a declarat luna trecuta, la televiziunea de stat, Li Tongzen, un medic specializat in boli respiratorii. Mostrele fecale pot fi de asemenea mai eficiente in depistarea infectiilor la copii si sugari, pentru ca au o incarcatura virala mai mare decat la adulti, au aratat cercetatori de la Universitatea Chineza din Hong Kong intr-un studiu publicat anul trecut.