Cifra de afaceri din industria HoReCa a scazut cu 70% fata de anul trecut, iar peste 40% dintre operatori si-au suspendat activitatea, pe fondul pandemiei

Proprietarii si operatorii din HoReCa spun, intr-o scrisoare deschisa adresata premierului, ca sunt tratati incorect de catre Guvern in comparatie cu celelalte industrii si isi exprima ingrijorarea privind efectele dezastruoase create de raspandirea coronavirusului in industria ospitalitatii. Potrivit Asociatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA), cifra de afaceri din industria HoReCa a scazut cu 70% fata de anul trecut, iar peste 40% dintre operatori si-au suspendat activitatea, ca urmare a pandemiei globale si a masurilor restrictive instaurate de autoritati . Secretarul de stat in cadrul Ministerului Sanatatii Horatiu Moldovan considera ca deschiderea restaurantelor in interior ar fi o decizie imprudenta in conditiile in care situatia nu este stabila din punct de vedere epidemiologic.Horatiu Moldovan, despre deschiderea restaurantelor: Cred ca, intr-un moment in care nu este stabila din punct de vedere epidemiologic situatia, ar fi imprudentCITESTE SI Horatiu Moldovan, despre deschiderea restaurantelor: Cred ca, intr-un moment in care nu este stabila din punct de vedere epidemiologic situatia, ar fi imprudent"Urmare a crizei datorata pandemiei globale si a masurilor restrictive instaurate de autoritati, industria noastra este in prezent cea mai afectata, inregistrand un declin brusc care a dus astazi la scaderea cifrei de afaceri cu aproximativ 70% fata de anul trecut si a determinat suspendarea activitatii in cazul a peste 40% dintre operatori. Organizatia Patronala HORA isi exprima public ingrijorarea cu privire la efectele dezastruoase create de raspandirea virusului Covid-19 in industria ospitalitatii, efecte care se resimt in toata industria turismului la nivel mondial", arata HORA in scrisoarea deschisa.Inainte de criza Covid-19, in industria HoReCa activau 40.000 de societati comerciale cu capital 100% romanesc avand o cifra de afaceri de 5 miliarde euro, dar si aproximativ 400.000 de angajati reprezentand 10% din numarul total al angajatilor care activeaza in sectorul privat (190.000 de angajati direct implicati si aproximativ 210.000 angajati ai furnizorilor de produse, materii prime si servicii)."Totodata industria noastra contribuia semnificativ la evolutia unor companii ce dezvolta afaceri in domenii conexe, precum agricultura, furnizori locali de ingrediente, producatori si distribuitori materie prima in bucatarie, importatori si distribuitori de produse alimentare, prestatori de servicii dedicate industriei, precum si sisteme de gestiune, curatenie, transport , logistica, ambalaje", precizeaza organizatia patronala HORA.Potrivit studiului comandat de HORA, impreuna cu organizatiile membre in Alianta Pentru Turism (APT), efectuat pe o perioada de 5 ani, reprezentantii industriei atrag atentia asupra faptului ca aportul HoReCa la PIB este de aproximativ 5,07% astfel: impact financiar direct (valoare adaugata) - 3,42%; impact social (salarii angajati si aport consum) - 0,91%; impact financiar indirect (furnizori si investitii) - 0,74%."Lipsa predictibilitatii din industria HoReCa in climatul economic actual nu face decat sa impinga pe marginea prapastiei antreprenorii care astazi au in derulare investitii, responsabilitati majore fata de angajati, contracte de inchiriere si leasing, contracte cu clientii externi, contracte de prestari servicii, contracte de servicii auxiliare, etc.", arata patronatul.In ceea ce priveste activitatea din alte tari europene, HORA precizeaza ca industria HoReCa poate functiona. In afara Romaniei, toate tarile Comunitatii Europene au redeschis restaurantele (interior si exterior) cu reglementari stricte, respectarea acestora fiind sub atenta supraveghere a statului, acesta reusind astfel sa mentina un numar mult mai mic de cazuri de imbolnavire fata de Romania."Luand in considerare faptul ca redeschiderea teraselor la 1 iunie 2020 nu a atras o crestere a numarului de persoane infectate, putem concluziona ca redeschiderea completa a restaurantelor se poate face in siguranta, in unitatile in care se respecta reglementarile. Asa cum s-a putut observa, cresterea numarului de imbolnaviri a avut loc la doua saptamani de la inceperea vacantelor din zonele turistice. In lipsa unor reglementari clare, restaurantele au intampinat dificultati, iar incapacitatea autoritatii centrale si locale de a urmari respectarea regulilor a dus la suprareglementari si controale abuzive, multe dintre ele fara a avea legatura cu situatia pandemica in care ne aflam", adauga reprezentantii HORA.Proprietarii si operatorii din HoReCa afirma ca sunt tratati incorect de catre guvern in comparatie cu celelalte industrii."In acest context, astazi exista intentia anumitor operatori din HoReCa de a organiza proteste fizice dar si sugestive impotriva guvernului. Luand in considerare situatia dificila cu care ne confruntam si climatul de incertitudine inca existent in ceea ce priveste cursul pandemiei si al industriei ospitalitatii, supunem atentiei dumneavoastra urmatoarele solicitari si, totodata, propuneri legate de viitorul industriei si problemele acute ale operatorilor din HORECA in contextul actual, dupa cum urmeaza: redeschiderea in cel mai scurt timp a restaurantelor in interior, cu respectarea regulilor impotriva raspandirii COVID-19; asigurarea distantarii fizice prin mentinerea unui mese libere intre doua mese ocupate; evitarea aglomerarilor de persoane la ghisee si grupuri sanitare; purtarea obligatorie a mastii de catre client in momentul deplasarii catre grupurile sanitare, la intrarea sau iesirea din restaurant; se vor asigura dispozitive si substante virulicide necesare dezinfectarii mainilor clientilor si informarea acestora cu privire la modul de utilizare; informarea clientilor asupra regulilor de igiena si distantare fizica precum si a necesitatii limitarii timpului de servire a mesei, acolo unde este cazul", arata reprezentantii industriei.Ei propun curatarea si dezinfectarea cu substante bactericide si virulicide a spatiilor/suprafetelor unde au acces clientii si a ustensilelor utilizate in timpul servirii mesei; eliminarea obligativitatii purtarii manusilor de catre personalul de servire in interiorul restaurantului, consideram ca este mult mai eficienta spalarea frecventa si directa a mainilor; initializarea unei campanii de incurajare a publicului pentru a respecta regulile de distantare fizica, purtare a mastii de protectie, spalarea frecventa si corecta a mainilor; eliminarea impozitului specific pentru anul 2021, respectiv 40 milioane euro anual, conform studiului comandat de HORA; reglementarea bacsisului/tip-ului din industrie ca venit din alte surse, fara plata CASS.Alte propuneri prevad: "clasificarea grupurilor de firme afiliate ca parte a IMM-urilor, daca nu indeplinesc conditii de intreprinderi mari; focusarea controalelor facute de catre institutiile statului pe respectarea reglementarilor privind raspandirea virusului SARS COV 2".