UPDATE Cifre contradictorii privind rata infectarii din Bucuresti. INSP a transmis initial ca s-a depasit 3 la mia de locuitori, in timp ce GCS anunta 2,66. INSP a revenit cu o alta cifra: 2,65

INSP a transmis o noua rata a infectarilor in Bucuresti: 2,56. Este insa diferita de cea raportata de GDS (2,69.In raportul saptamanal al INSP privind evolutia epidemiei pentru datele raportate pana la 11 octombrie, Bucurestiul apare cu rata de incidenta la 100.000 de locuitori in 14 zile de, adica 3,1 la o mie de locuitori.Conform datelor Guvernului transmise marti,, coeficientii infectarilor cumulate la 14 zile raportate la mia de locuitori arata astfel:- Alba - 2,53- Valcea -2,22- Iasi - 2,07- Bacau - 2,12- Neamt - 2,01- Teleorman - 1,87- Salaj - 1,89- Sibiu - 1,82- Caras-Severin - 1,70- Cluj - 1,80- Brasov - 1,58- Timis - 1,64- Vaslui - 1,57- Ilfov - 1,53- Harghita - 1,50- Prahova - 1,58Tot marti, in Romania au fost raportate 3.109 cazuri noi de infectii cu SARS-COV-2Luni,, in 14 judete si Bucuresti, coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, era de peste pragul de 1,5- Alba - 2,35- Valcea -2,32- Iasi - 1,96- Bacau - 1,99- Neamt - 1,91- Teleorman - 1,74- Salaj - 1,80- Sibiu - 1,73- Caras-Severin - 1,64- Cluj - 1,66- Brasov - 1,55- Timis - 1,56- Vaslui - 1,57- Ilfov - 1,502.069 de cazuri noi si 56 de decese erau raportate de autoritati Duminica,, zonele in care coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, a fost de peste pragul de 1,5 erau urmatoarele:- Alba - 2,26- Valcea -2,16- Iasi - 1,97- Bacau - 1,89- Neamt - 1,86- Teleorman - 1,73- Salaj - 1,79- Sibiu - 1,66- Caras-Severin - 1,64- Cluj - 1,62- Brasov - 1,52- Timis - 1,52Autoritatile au raportat in aceasta zi 2.880 de cazuri noi si 53 de decese.Sambata,, judetele in care coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, a fost peste pragul de 1,5 erau:- Alba - 2,16- Valcea -2,0- Iasi - 1,85- Bacau - 1,75- Neamt - 1,72- Teleorman - 1,71- Salaj - 1,67- Sibiu - 1,56- Caras-Severin - 1,55- Cluj - 1,54- Vaslui - 1,54In acea zi au fost raportate 3.517 de cazuri noi de infectii si 59 de deceseVineri,, Grupul de Comunicare Strategica publica pentru prima data coeficientii infectiilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, peste pragul de 1,5- Alba - 1,98- Valcea -1,98- Iasi - 1,80- Bacau - 1,72- Teleorman - 1,62- Neamt - 1,62- Vaslui - 1,59Tot pe 9 octombrie erau raportate 3.186 de cazuri noi si 52 de decese.