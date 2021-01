Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a purtat o camasa speciala la vaccinare, cu maneca detasabila

"Sunt unul dintre cei foarte pregatiti cu privire la actul de vaccinare din toate perspectivele", a spus el.Sorin Cimpeanu a mers, miercuri, la Spitalul Militar Central pentru a se vaccina impotriva COVID-19, purtand o camasa speciala, cu o parte din maneca detasabila."Am participat la campania pentru Consiliul de Securitate ONU, ocazie cu care am fost in peste 70 de tari mai altfel, care au necesitat vaccinari specifice pentru zonele respective, ocazie cu care am reusit sa fiu pregatit. Sunt unul dintre cei foarte pregatiti cu privire la actul de vaccinare din toate perspectivele", a explicat Cimpeanu, ulterior.Citeste si: Un nou simptom al COVID-19, semnalat tot mai des. Ce inseamna "degetele de covid" si cum se manifesta