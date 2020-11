Cinci angajati ai primariei Campulung Muscel au COVID. Elena Lasconi: Doi dintre ei au atributii de relatii cu publicul

Cladirea Primariei a fost dezinfectata, iar edilul a anuntat ca Primaria va functiona in urmatoarele zile in regim de urgenta."Marti 17 noiembrie am fost informata ca sunt cinci angajati in concediu medical. Le-am comunicat prin Departamentul de Resurse Umane sa isi faca testul PCR si sa stea acasa. Initial, toti cei cinci angajati ai Primariei Campulung Muscel au refuzat sa faca testul. Stiam ca unul dintre angajati are grave probleme de sanatate si am insistat. I-am rugat pe toti cinci sa isi reconsidere decizia. Toti aveau simptome diferite: unul tusea, altul avea dureri de muschi etc. La insistentele mele au fost de acord sa faca testul joi 19 noiembrie. Si din pacate temerile au fost confirmate. Toti cei cinci au fost depistati pozitiv cu SARS-CoV-2. Doi dintre cei cinci angajati au atributii de relatii cu publicul, insa ultima data au fost la serviciu in ultima zi vinerea trecuta respectiv luni 16 noiembrie", a declarat Elena Lasconi, citata de Adevarul.ro.Primarul Elena Lasconi a anuntat ca pana luni vor fi asigurate doar serviciile de permanenta. "Vreau sa fac apel la fiecare dintre voi: pastrati distantarea sociala, purtati masca, spalati-va des pe maini. Sanatate multa!", a spus fosta vedeta TV, ajunsa primar la Campulung Muscel.CITESTE SI: