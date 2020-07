Cinci angajati din trei centre ale DGASPC Prahova, confirmati cu COVID-19 dupa o testare generala a salariatilor

In urma depistarii acestora, toti angajatii din centrele sociale aflate in subordinea institutiei au fost testati, nefiind inregistrate alte cazuri de infectare. Presedintele Consiliului Judetean Prahova, Bogdan Toader a declarat, luni, ca cei cinci angajati diagnosticati cu COVID-29 lucreaza la centrul social "Sfantul Andrei" din Ploiesti si la centrele sociale de la Calinesti si Urlati.Cei diagnosticati au fost descoperiti ca fiind bolnavi in cadrul unei testari generale a tuturor angajatilor. "Dupa ce au fost descoperiti s-au refacut testele pentru absolut toti angajatii de la DGASPC din toate centrele si au fost singurii. Nu se stie de unde, cum au luat virusul dar oricum, nu au infectat centrele", a declarat seful Consiliului Judetean Prahova.Pana in prezent, in judetul Prahova au fost confirmate ca infectate cu virusul SARS-CoV-2 1126 persoane. Dintre acestea 182 au fost declarate vindecate si externate, iar 52 au decedat, conform datelor oficiale prezentate luni.Conform datelor furnizate de Directia de Sanatate Publica Prahova, in spitalele din judet, unde sunt tratati bolnavi COVID-19, in sectiile de terapie intensiva, sunt internati 20 pacienti dintre care 18 sunt intubatiIn ultimele 24 de ore in Prahova doi pacienti diagnosticati cu COVID-29 au decedat. Este vorba despre o femeie de 83 de ani, care suferise un accident vascular cerebral si avea s diabet zaharat si despre un barbat de 81 de ani care suferea de boala pulmonara cronica, insuficienta renala, insuficienta hepatica, tulburari de ritm cardiac si hipertensiune arteriala.