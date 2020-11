O manastire obiectiv-turistic a intrat in carantina. Cinci calugari au fost confirmati cu COVID, staretul e in stare grava

Ancheta epidemiologica a fost declansata dupa ce un calugar a murit de COVID-19, iar staretul manastirii este internat in stare grava.Potrivit Adevarul.ro, 25 de persoane care locuiesc la manastire au fost testate de catre medicii de la Ambulanta Gorj, cinci dintre acestea dovedindu-se a fi contaminate cu SARS-CoV-2.Directorul Directiei de Sanatate Publica Gorj, Narcis Stoian, sustine ca s-a luat decizia carantinarii lacasului de cult.Zilele trecute, un calugar in varsta de 50 de ani, de la Manastirea Lainici, si-a pierdut viata in urma infectarii cu coronavirus. Staretul lacasului de cult, arhimandritul Ioachim Parvulescu, este in stare grava in urma infectarii cu SARS-CoV-2.CITESTE SI: Un calugar de la Manastirea Lainici a decedat de coronavirus. Staretul, internat in spital