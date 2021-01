Inca un caz de infectare cu noua tulpina a coronavirusului. Este vorba despre un pensionar din Constanta

Focar de infectie cu noua tulpina la Scoala 28 din Capitala

Barbatul a inceput sa aiba simptome de boala in data de 28 decembrie 2020, iar in 2 ianuarie 2021 a efectuat un test RT-PCR al carui rezultat a fost pozitiv. In perioada 4 ianuarie - 6 ianuarie 2021 a fost internat in Constanta, dupa care, in data de 7 ianuarie 2021 a ajuns intr-o unitate medicala din Bucuresti cu stare generala afectata. In data de 17 ianuarie 2021, pacientului i s-a recoltat o proba pentru un nou test RT-PCR care a avut un rezultat pozitiv, ridicand astfel suspiciunea de infectie cu tulpina B.1.1.7. Secventierea efectuata a cu confirmat suspiciunea astazi, 26.01.Pacientul nu a calatorit in Marea Britanie si nici nu a intrat in contact cu persoane infectate cu noua varianta de coronavirus DSP Constanta are in desfaturare o noua ancheta pentru acest caz.In prezent, pe teritoriul Romaniei au fost identificate 5 cazuri cu noua varianta de coronavirus SARS-Cov-2. Un alt caz de infectie cu noua tulpina a coronavirusului a fost depistat la Scoala 28 din Bucuresti . Ancheta epidemiologica a fost finalizata la aceasta unitate de invatamant. In aceste momente se asteapta rezultatele secventierii la alte 16 recoltari care s-au facut in cursul serii de luni.CITESTE SI: