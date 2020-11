Lockdown prelungit in cinci localitati din Timis unde incidenta cazurilor de COVID-19 a crescut dupa 14 zile de carantina

Potrivit Prefecturii Timis, in cinci dintre cele opt localitati, Mosnita Noua, Giroc, Ghiroda, Dudestii Noi si Dumbravita, numarul de cazuri nu a scazut, iar rata de incidenta a crescut.Prin urmare, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a adoptat, miercuri, hotarari privind prelungirea carantinarii pentru unitatile administrativ-teritoriale Mosnita Noua, cu satele apartinatoare Rudicica, Urseni, Albina si Mosnita Veche, Giroc, cu satul apartinator Chisoda, Dudestii Noi, Ghiroda, fara Giarmata Vii, si Dumbravita.Pentru celelalte trei localitati - Pesac, Fibis si Becicherecu Mic - nu s-a primit aviz favorabil pentru prelungirea carantinariiHotararile vor fi transmise de urgenta catre Centrului National de Coordonare si Conducere a Interventiei in vederea emiterii ordinului sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta pentru prelungirea carantinarii. Prelungirea masurii de carantinare intra in vigoare de la emiterea Ordinului sefului DSU.