Cinci localitati din judetul Timis au intrat in carantina zonala

Potrivit unui comunicat de presa, de sambata, al Inspectoratului de Jandarmi Timis, in confomitate cu Ordinul Sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, incepand cu data 7 noiembrie a.c. orele 12.00 orasul Sannicolaul Mare si Ciacova cu localitatile apartinatoare Cebza, Macedonia, Petroman intra in caranatina."Inspectoratului de Jandarmi Judetean Timis ii revine misiunea de coordonare a fortelor de ordine (I.J.J. Timis, Gr.J.Mb. Timisoara, I.P.J. Timis si I.T.P.F. Timisoara) pentru asigurarea ordinii publice si a respectarii masurilor impuse de carantina. Pentru aceasta, au fost mobilizate efective de jandarmi , politisti si politisti de frontiera care au misiunea de a realiza filtre la intrarea si iesirea din localitati, de a constitui patrule auto si pedestre in vederea mentinerii unui climat de ordine publica si de a preveni orice incident", se arata in comunicat.La parasirea zonei de carantina se va prezenta fortelor de ordine legitimatia de serviciu (pentru institutiile bugetare) sau adeverinta de salariat eliberata de angajator, stampilata si semnata de catre acesta, ori, dupa caz, declaratia pe proprie raspundere. In cele doua situatii sunt vizate persoanele care domiciliaza pe raza localitatilor carantinate si desfasoara activitati economice sau in domeniul apararii, ordinii publice, securitatii nationale, sanitare, sanitar-veterinare, situatiilor de urgenta, administratiei publice locale, asistentei si protectiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publica, energetic, agriculturii, alimentatiei publice, alimentatiei cu apa, comunicatiilor transporturilor si activitatilor cu caracter religios, doar pentru situatii exceptionale care tin de mentinerea serviciilor publice sau operationale.De asemenea, purtarea mastii este obligatorie, atat in interior cat si la exterior, iar deplasarea persoanelor aflate in izolare/carantina, in afara domiciliului este interzisa.Intrarea si iesirea persoanelor si vehiculelor in/din localitate se face prin filtrele instituite de catre fortele de ordine.Nerespectarea masurilor vor fi sanctionate cu amneda intre 500 si 10.000 de lei.Joi dimineata, localitatile Ghiroda (fara satul apartinator Giarmata Vii), Dudestii Noi, Dumbravita, Becicherecu Mic, Fibis, Giroc (cu satul apartinator Chisoda), Pesac, Mosnita Noua (cu satele Mosnita Veche, Albina, Urseni, Rudicica), toate din judetul Timis, au intrat in carantina zonala din cauza numarului mare de cazuri de COVID-19.Localitatile din Timis, care au depasit, sambata dimineata, rata de trei cazuri la o mie de locuitori sunt:Timisoara - 7,32;Lugoj - 4,07;Buzias - 3,50;Ciacova - 9,99;Deta - 3,67;Gataia -3,59;Recas - 6,30;Sannicolau Mare -8,56;Balint -3,23;Beba Veche - 3,88,Becicherecu Mic -8,29;Bethausen - 4,18;Biled - 4,59;Boldur - 5,58;Bucovat - 4,82;Cenad - 3,74;Cenei - 3,28;Cheveresu Mare -3,83;Comlosu Mare - 3, 80;Costeiu - 3,27;Criciova - 6,47;Denta - 3,08;Dumbravita - 9,90;Dudestii Noi - 9,41;Dudestii Vechi - 5,01;Fibis - 11,49;Foeni - 7,42;Gavojdia -11,60;Ghiroda - 8,74;Giarmata - 3,94;Giroc - 8,73;Giulvaz - 4,00;Jebel-6,99;Lenauheim - 3,44;Lovrin - 3,38;Mosnita Noua-7,87;Ohaba Lunga - 4,67;Ortisoara - 5,68;Padureni - 3,36;Parta - 7,79;Peciu Nou - 6,31;Pesac - 9,77;Racovita-3,54;Remetea Mare -4,15;Sacalaz - 5,45;Sacosu Turcesc- 3,08;Sanandrei - 5,57;Sanmihaiu Roman - 6,60;Saravale 3,94;Sag - 7,45;Satchinez - 4,11;Sandra - 4,46;Teremia Mare - 3,63;Valcani - 3,55.A fost emis Ordinul Sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta pentru intrarea in carantina zonala.