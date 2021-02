Autoritatile raporteaza cinci noi cazuri de infectie cu tulpina britanica a coronavirusului. Toate persoanele sunt din Botosani

Ministerul Sanatatii a fost informat miercuri, 10 februarie, de catre Institutul National de Sanatate Publica (INSP) - Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), ca au fost raportate inca 5 noi cazuri de infectare cu SARS-Cov-2, noua varianta UK - linia genetica B.1.1.7. Toate persoanele infectate sunt din judetul Botosani.Autoritatile precizeaza ca este vorba despre trei persoane care fac parte dintr-un focar, si anume un barbat in varsta de 79 de ani si doua femei in varsta de 84 de ani si, respectiv, 78 de ani, ultima dintre acestea fiind contact cu o persoana revenita de curand din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord.Un alt caz reprezinta o femeie in varsta de 52 ani, care provine dintr-un alt focar depistat in judet.Al cincilea caz reprezinta un barbat in varsta de 60 ani, a carui sursa este necunoscuta.Pana in prezent, CNSCBT a confirmat, la nivel national, 64 de cazuri de infectare cu SARS-Cov-2, noua varianta UK - linia genetica B.1.1.7.Tulpina britanica de coronavirus, care a patruns in tot mai multe tari europene, va deveni in scurt timp dominanta in Germania. Cel putin asa sustine seful de cabinet al cancelarului Angela Merkel , Helge Braun. O varianta de coronavirus identificata initial in Marea Britanie se raspandeste rapid in Statele Unite cu o crestere dubla a numarului de cazuri la fiecare 10 zile, amenintand sa provoace un nou varf epidemic.