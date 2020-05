Cinci noi decese cauzate de SARS-CoV2, sunt 1.253 de morti in total in Romania

Ziare.

com

Toate cazurile aveau si alte boli asociate, astfel:: Este vorba despre o femeie, 76 ani,din judetul Iasi, care a decedat in 29 mai. Ea suferea si de HTA, FA, Boala renala cronica.: Este cazul unui barbat, 66 ani, din judetul Ilfov, al carui deces s-a inregistrat tot in ziua de 29 mai.Acesta avea mai multe comorbiditati: Boala cardiovasculara, HTA, obezitate gr II.: Barbat, 81 ani, din municipiul Bucuresti. A murit in 29 mai si avea boli asociate: Diabet zaharat tip II, Stenoza mitrala, Insuficieta cardiaca, Insuficieta renala, BPOC, BRGE, diverticuloza colonica.: Barbat, 62 ani, din municipiul Brasov, decedat in 29 mai. Acesta avea o serie de comorbiditati: AVC sechelar, Hemipareza dreapta, Diabet zaharat tip II, HTA std III, Dislipidemie.Este cazul unei femei de 90 ani, din municipiul Bucuresti. A decedat tot in 29 mai si avea mai multe boli asociate: Fibrilatie atriala, HTA std II, IC, astm bronsic, dementa Alzheimer forma mixta, imobilizataa, escare de decubit.