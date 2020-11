Oficial: Bucurestiul nu mai are locuri la Terapie Intensiva pentru COVID-19. 15 pacienti in stare grava, trimisi in Moldova

Locurile ATI din Bucuresti, ocupate

Potrivit Departamentului pentru Situatii de Urgenta, pacientii vor fi transportati la spitale COVID din Iasi, Botosani si Bacau.Bolnavii vor fi preluati de pe Baza 90 de un avion C27J Spartan al Ministerului Apararii Nationale.Prima cursa va prelua pacientii pentru Bacau si Iasi."Ministerul Apararii Nationale este pregatit sa transporte joi, 19 noiembrie, din Bucuresti la spitale din regiunea Moldovei, 15 pacienti infectati cu virusul SARS-CoV-2, aflati in stare grava.Astfel, intr-un prim zbor, o aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, transporta, in regim de urgenta, pe ruta Otopeni - Bacau - Iasi, cinci pacienti bolnavi de COVID 19.Urmatoarele zboruri vor fi planificate in perioada imediat urmatoare. Transportul pacientilor de la unitatile spitalicesti catre aeroport se realizeaza cu trei ambulante SMURD si doua ambulante ale Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov.Misiunea se efectueaza ca urmare a aprobarii ministrului apararii nationale, Nicolae-Ionel Ciuca, la solicitarea secretarului de stat si sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta din Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat Echipa medicala este formata din specialisti din cadrul Ministerului Apararii Nationale si SMURD Bucuresti", se arata intr-un comunicat al Ministerului Apararii., medic infectionist la Matei Bals, confirma ca "in acest moment nu sunt locuri libere la ATI. Este posibil sa se mai elibereze, insa acestea sunt ocupate imediat". La Spitalul Matei Bals din Capitala sunt 20 de paturi ATI pentru bolnavii de coronavirus din Capitala a confirmat ca "toate locurile la ATI destinate pecientilor COVID-19 sunt ocupate". Institutul Marius Nasta detine 14 paturi ATi pentru pacientii COVID.a precizat, de asemenea, ca "in acest moment nu este nici macar un loc din cele 29 de paturi ATI destinate pacientilor Covid, nu este liber".Pe de alta parte,, a explicat la Digi24 cum s-a ajuns la aceasta situatie critica.Medicul a spus ca la institutul pe care il coordoneaza sunt ocupate toate cele noua paturi de la ATI, situatie care era previzibila si referitor la care s-au tras de luni de zile semnale de alarma."La Babes putem primi pacienti, dar la ATI nu.Conform datelor comunicat de Grupul de Comunicare Strategica, joi, 19 noiembrie 2020, in Romania au fost raportati 1.131 de pacienti internati in sectiile ATICiteste si: