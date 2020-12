VIDEO Bucurestiul, din nou fara locuri la ATI. Inca cinci pacienti COVID in stare grava au fost trimisi cu avionul militar in Moldova si Ardeal

Ministerul Apararii Nationale a anuntat luni, 7 decembrie, o misiune de transport umanitar din Bucuresti la spitale din regiuni ale Moldovei si Ardealului, cu pacienti infectati cu virusul SARS-CoV-2, aflati in stare grava.Potrivit unui comunicat al MApN, o aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, transporta, in regim de urgenta, pe ruta Otopeni - Bacau - Suceava - Cluj-Napoca si retur, cinci pacienti bolnavi de COVID-19.Aeronava militara a decolat de la Baza 90 Transport Aerian in jurul orei 13,30.Transportul pacientilor de la unitatile spitalicesti catre aeroport s-a realizat cu ambulante SMURD si ambulante ale Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov, precizeaza sursa citata.Misiunea se efectueaza ca urmare a aprobarii ministrului Apararii, Nicolae Ciuca , la solicitarea secretarului de stat si sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta din Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat Echipa medicala care va monitoriza pacientii pe timpul zborului este formata din specialisti din cadrul SMURD Bucuresti si Ministerului Apararii Nationale.Citeste si: