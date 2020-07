Cine era dirijorul de la Filarmonica George Enescu, mort din cauza coronavirusului

Anuntul a fost facut de fratele sau:Muzicianul, nascut in 1964, a absolvit Universitatea Nationala de Muzica din Bucuresti, clasa de fagot.In plan dirijoral, profesorii sai au fost maestrii Constantin Bugeanu, Cristian Mandeal, Mihai Brediceanu si Pierre Dervaux. A colaborat cu orchestre importante din Statele Unite ale Americii, Canada sau Germania, sustinand turnee in America, Europa, Australia si Asia.In privinta repertoriului, a abordat pagini diverse, de la muzica renascentista si pana la opusuri moderne. A desfasurat si activitati pedagogice, fiind profesor de dirijat la Universitatea din Osaka, iar la Universitatea din Kyoto a predat cursuri de estetica si filozofie a culturii.A fost dirijor rezident la Opera bucuresteana, dirijor permanent invitat al Orchestrei Simfonice din Berlin, iar din stagiunea 2012-2013 si pana in prezent a ocupat pozitia de dirijor principal al Filarmonicii 'George Enescu' din Bucuresti.A fost unul din colaboratorii apropiati ai postului Radio Romania Muzical, inca de la infiintare, pentru care a realizat o serie de emisiuni, sub denumirea Agora.Filarmonica George Enescu a publicat, de asemenea, un mesaj de condoleante:Filarmonica "George Enescu" isi exprima regretul fata de disparitia talentatului dirijor Camil Marinescu (1964-2020), colaborator remarcabil al institutiei noastre.Artistul a fost dirijor principal al Filarmonicii "George Enescu" in perioada 2012-2019. A studiat la Universitatea Nationala de Muzica din Bucuresti, la clasa de fagot. La dirijat a fost discipol al maestrilor Constantin Bugeanu, Cristian Mandeal, Mihai Brediceanu si Pierre Dervaux. A predat fagotul la Universitatea Nationala de Muzica din Bucuresti si, timp de 10 ani, a detinut postul de dirijor rezident la Opera Nationala din Bucuresti. Din 2003, pentru trei stagiuni, a fost dirijor permanent invitat al Berliner Sinfonie Orchester, Germania.Incepand cu 2002, Camil Marinescu a fost rezident in Japonia, activitatea sa internationala bucurandu-se de succes in numeroase turnee in SUA, Canada, Franta, Austria, Spania, Italia, Mexic, Elvetia, Rusia, Australia, China, Marea Britanie, Israel. Dirijand atat repertoriul de teatru liric, cat si repertoriul simfonic, a fost invitat sa conduca Minneapolis Opera House din Minnesota (SUA), orchestra OSM din Montreal, Westdeutscher Rundfunk - Koln, Komische Oper din Berlin, Mitteldeutscher Rundfunk din Leipzig. Cu unele dintre aceste ansambluri a realizat inregistrari de referinta: opere simfonice complete de George Enescu, lucrari de Janacek, Stravinski, Bruckner, Mozart , Schubert, Beethoven, Debussy, Richard Strauss si Ravel. In Japonia a fost prezent pe scene din Tokio, Kyoto si Osaka.Cu o mare diversitate in abordarea repertoriului - de la Gesualdo da Venosa la opere de Puccini si Richard Strauss, la muzica simfonica contemporana si muzica de film si de jazz - dirijorul include in concertele sale muzica romanesca, contribuind la cunoasterea muzicii noastre pretutindeni in lume. Camil Marinescu a desfasurat si o activitate pedagogica sustinuta, ce include cursuri de dirijat la Universitatea din Osaka si cursuri de estetica si filozofie a culturii la Universitatea din Kyoto. De asemenea, a conferentiat pe teme de analiza muzicala si interpretare la universitati din Franta, Spania, Portugalia, Germania si SUA. Dumnezeu sa-l odihneasca!