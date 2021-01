Cine este medicul-manager care le-a facut vaccinuri contra COVID-19 unor batrani, in loc sa arunce dozele: "Pe primul loc este interesul pacientului"

A facut acest anunt in contextul in care au ramas doze nefolosite, care, in mod obisnuit, ar fi trebuit aruncate. Totusi, decizia directorului contravine procedurii nationale de vaccinare, prin care s-a stabilit ca in prima etapa vor fi imunizate doar cadrele medicale.Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare contra COVID-19, a spus despre actiunea directorului Belusica ca "nu e o drama", dar ca se incadreaza la "management defectuos". Mare parte a romanilor si-au exprimat sustinerea fata de medicul dambovitean, in contextul in care multi sunt de parere ca activitatile de imunizare ar trebui accelerate.Laurentiu Belusica s-a remarcat de-a lungul timpului ca un manager care incearca sa schimbe din interior sistemul sanitar din Romania.Intr-un interviu acordat Adevarul , in 2013, a fost intrebat cine crede ca se face vinovat pentru situatia deplorabila a sistemului sanitar din Romania. Medicul a spus ca, intr-o masura, este vinovat chiar el."As spune ca pentru anumite lipsuri sunt de vina eu. Pentru ca eu ar trebui sa ma lupt mai mult, eu ar trebui sa ma duc peste factorii decizionali mai mult si sa cer mai mult. Sa fac scandal si ce trebuie pentru drepturile pacientilor. Sa arat de ce am nevoie", a declarat medicul Belusica.Laurentiu Belusica a mai fost intrebat si care ar fi interesele prioritare ale medicilor romani. Pe primul loc a pus, insa, interesul pacientului."Personal cred ca medicii au patru interese pe care trebuie sa le urmeze: primul este interesul pacientului, este un interes suprem care trebuie urmarit prioritar. Dupa ce am indeplinit interesul pacientului sau atat cat se poate din el, trebuie urmarit interesul institutiei in care lucrezi. Apoi, urmeaza interesul colegilor si, in final, interesul personal al medicului. Cred ca numai asa vom reusi", a declarat medicul.In iunie 2020, Laurentiu Belusica a lansat o companie prin care a incercat sa-i atraga pe tinerii medici catre spitalul de provincie. A scris o scrisoare pe Facebook , prin care a transmis ca rezidentii nu ar trebui sa mai "stea sprijiniti de zidurile spitalelor mari", ci ca ar trebui sa mearga in locuri in care sa "zboare si sa creasca ca doctori"."Va indemn sa veniti la Gaesti la spital. Aproape de Bucuresti. 80.000 de locuitori arondati. Eu sunt acolo manager, va cumpar ce va trebuie sa munciti, primiti casa, bani de drum, un congres pe an, o revista si o carte de specialitate, o sa lucrati intr-o echipa mare si frumoasa. Dar cel mai important este ca o sa va las sa va dezvoltati ca medici buni si foarte buni.Va las sa zburati, sa cresteti ca doctori. Nu mai sprijiniti zidurile in spitalele mari. Nu aveti cum sa luati toti posturi acolo. Gata, v-ati format! Multumiti profesorilor si veniti sa va maturizati profesional", a scris Laurentiu Bielusica pe Facebook.Citeste si: Anuntul autoritatilor: batranii din Romania vor fi vaccinati anti-COVID-19 de la 15 ianuarie. Cand incepe imunizarea populatiei generale