Cine este primul pacient din Romania care a suferit o reactie severa la vaccinul anti-COVID

Reprezentantii Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19 au facut publice informatii despre acest caz. Potrivit acestora, barbatul a fost vaccinat cu vaccinul Pfizer/BioNTech.Este vorba despre un pacient in varsta de 64 de ani , cu multiple boli cronice, aflat in procedura de dializa cronica, caruia i s-a administrat prima doza de vaccin Pfizer (Comirnaty), la data de 26 ianuarie a.c., iar doza a II-a, in ziua de 16 februarie a.c., la un centru de vaccinare deschis in proximitatea cabinetului in care facea dializa, se arata in comunicarea oficiala.Dupa rapel, pacientul a fost supravegheat conform procedurilor timp de 15 minute, perioada in care starea sa de sanatate a fost buna. Ulterior, acesta s-a deplasat intr-un corp alaturat al cladirii centrului de vaccinare pentru efectuarea sedintei de hemodializa. Inainte de inceperea procedurii, pacientul prezenta o stare generala buna, cu usoara dispnee si tensiune arteriala crescuta, simptomatologie asociata cu afectiunile preexistente.Reprezentantii CNCAV spun ca s-a decis inceperea procedurii de hemodializa, insa in timpul acesteia, starea generala a pacientului s-a agravat. Echipa medicala a intervenit imediat, l-a stabilizat si a solicitat transportul de urgenta a pacientului la Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti. In prezent, starea de sanatate a pacientului este stabila, conform informatiilor transmise, fiind atent monitorizat de cadrele medicale de specialitate dinSectia Anestezie - Terapie Intensiva (ATI).Concluzia specialistilor este ca deteriorarea starii pacientului a fost cauzata de progresia bolilor cronice de fond dezechilibrate anterior vaccinarii. Astfel, asocierea cu vaccinarea reprezinta un eveniment coincident.