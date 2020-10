Cine poate face test gratuit pentru coronavirus in Romania. Criteriile aplicate si clinicile incluse in programul guvernamental

Te testeaza personalul de pe ambulanta sau cel de la spital

Cine se testeaza gratuit, in Romania

Ce se intampla dupa testare

Care sunt centrele de testare unde te poti testa gratuit daca faci parte dintr-o ancheta epidemiologica

Astfel, pot fi testati gratuit, la orice centru de testare, de stat sau privat, aflat in lista Ministerului Sanatatii, toate persoanele care fac subiectul unei anchete epidemiologice.Conform rapoartelor transmise de Grupul de Comunicare Srategica, la fiecare 24 de ore se fac zeci de mii de teste. Aproximativ jumatate din numarul acestora sunt teste facute la cerere. Adica sunt solicitate de cetateni care vor sa calatoreasca in diverse state care impun obligativitatea rezultatului negativ. Unele dintre aceste teste pot fi facut si de companii care-si testeaza angajatii, fara ca acestia sa faca parte din anchete epidemiologice.Potrivit raportarii GCS de joi, "pana la aceasta data au fost prelucrate 2.770.481 de teste. Dintre acestea, 29.646 au fost efectuate in ultimele 24 de ore, 17.575 in baza definitiei de caz si a protocolului medical si 12.081 la cerere.De asemenea, de la ultima informare facuta de GCS, au fost raportate si rezultatele a 211 teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore si transmise pana la data de 15 octombrie".Cele in baza definitiei de caz sunt teste facute in cazul unor anchete epidemiologice sau in spitale Daca te simti rau si ai simptome de coronavirus, cel mai bine ar fi sa suni la medicul de familie. Veti decide impreuna ce este de facut. Te va indruma, cel mai probabil, sa suni la 112. Personalul de la ambulanta va veni la domiciliu, iti va face o evaluare si va decide daca trebuie sa te duca la spital. Iti va face si un test de coronavirus.DSP iti poate spune ca este necesar sa mergi sa te testezi intr-un centru agreat de Ministerul Sanatatii. Vei face o programare si vei merge acolo, in cazul in care poti. Acest test este gratuit atat timp cat faci parte din ancheta epidemiologica.Daca ajungi la spital, pentru ca ai simptome de coronavirus, vei fi acolo testat. Gratuit. 'Vei fi testat la spital si in cazul in care trebuie sa iti faci anumite investigatii medicale de urgenta, iar medicii au suspiciuni cu privire la infectarea cu SARS-COV-2.Daca ai simptome de infectie si suspectezi ca esti pozitiv, insa nu faci parte din vreo ancheta epidemiologica, poti sa ceri un test la laboratoarele care fac astfel de teste, insa va fi contra cost.Institutul National de Sanatate Publica a actualizat miercuri, 14 octombrie 2020, recomandarile de prioritizare a testarii pentru COVID-19 si criteriile pentru initierea testarii.INSP transmite ca o confirmarea prompta a cazului suspect este necesara pentru a asigura, rapid si eficient, supravegherea epidemiologica a contactilor, implementarea masurilor deprevenire si control al infectiei, precum si colectarea informatiilor epidemiologice siclinice relevante.1. Persoane simptomatice, inclusiv personal medico-sanitar si auxiliar, conformdefinitiei de caz;2. Contacti directi simptomatici ai cazurilor confirmate;3. Pacienti cu maximum 48 de ore inainte de procedura de transplant(asimptomatici) si donatorii de organe, tesuturi si celule stem hematopoieticeinainte de donare; pacienti cu transplant de organe, tesuturi si celule stemhematopoietice aflati in tratament imunosupresor, inaintea fiecarei internari dinperioada de monitorizare post-transplant - doua teste la 24 de ore interval;4. Echipele medicale de prelevare a organelor pentru transplant care sedeplaseaza de la centrul de transplant in centrele de prelevare - la fiecaredoua saptamani;5. Pacienti asimptomatici cu imunosupresie in contextul bolii sau indusamedicamentos, cu maximum 48 de ore inainte de internarea in spital;In acest context, termenul de imunosupresie se refera la: chemoterapia citotoxica,agenti biologici cu actiune prelungita, imunoterapie celulara si doze mari deglucocorticoizi, conform ghidului Societatii Americane de Boli Infectioase 6. Pacienti oncologici asimptomatici aflati in curs de chimioterapie si/sauradioterapie:- Pacienti oncologici asimptomatici aflati in curs de chimioterapie - cu maximum48 de ore inainte de fiecare cura, respectiv de fiecare prezentare la spital pentrumonitorizare;- Pacienti oncologici asimptomatici aflati in curs de radioterapie - inainte deprima sedinta si apoi la 14 zile, pana la terminarea curei;7. Pacienti oncologici asimptomatici inainte de interventii operatorii sau manevreinvazive, cu maxim 48 de ore inaintea interventiei/manoperei;8. Pacienti hemodializati asimptomatici - de doua ori pe luna;- Pacienti hemodializati asimptomatici contacti cu caz confirmat, 2 testari la 6-7 zileinterval intre ele; pe durata acestei perioade acestia vor fi dializati in sesiuni separatede restul pacientilor;9. Pacienti hemodializati simptomatici;10.Persoane institutionalizate asimptomatice - de doua ori pe luna;11.Personalul de ingrijire din centre rezidentiale - saptamanal;12.Gravidele asimptomatice care se afla in carantina / izolare la domiciliu sau aufost contact direct cu un caz confirmat - in ziua 14, daca nu au devenitsimptomatice;13.Personal medico-sanitar si auxiliar asimptomatic contact direct cu caz confirmat,in a 6-7 zi de la ultimul contact posibil infectant.In acest caz, potrivit INSP, "in perioada imediata contactului posibil infectant si pana la primirea rezultatului de laborator, personalul medico-sanitar si auxiliar isi va desfasura activitatea cu respectarea masurilor de protectie standard".Cazurile pozitive simptomatice sau asimptomatice din randul personalului sanitar vorrespecta procedurile de izolare impuse si pentru restul persoanelor infectate.Modificarea contextului epidemiologic poate duce la revizuirea acestor recomandari.Tot INSP precizeaza ca buletinele de analiza cu rezultate pozitive ale testarilor vor fi raportate imediat, scanat, in acelasi mesaj trimis pe e-mail de catre laboratorul care a efectuat testarea, catre spitalul solicitant, directia de sanatate publica de apartenenta a cazului si INSP si se vor lua masurile necesare de internare / izolare a persoanelor infectate.In aceste cazuri, unitatile sanitare isi vor efectua propria ancheta epidemiologica si voradopta masuri de limitare a infectiei, actiuni ce intra in responsabilitatea directa amanagerului.Raportul anchetei epidemiologice va fi trimis in termen de 24 de ore directiei desanatate publica a judetului de apartenenta a cazului.Pe site-ul Ministerului Sanatatii este publicata Lista unitatilor de specialitate care realizeaza testarea RT-PCR pentru stabilirea diagnosticului de sindrom respirator acut sever determinat de noul coronavirus cu laboratoarele acreditate (adrese/numere de contact), conform prevederilor legale in vigoare."Subliniem ca, toate unitatile care sunt acreditate de catre Ministerul Sanatatii sa realizeze diagnosticul prin metoda RT-PCR au obligatia de a asigura cu prioritate diagnosticul pentru pacientii din unitatile sanitare, persoanele suspecte din cadrul anchetelor epidemiologice, precum si a persoanelor din grupurile de risc, conform metodologiei Institutului National de Sanatate Publica- Centrului National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile.Avand in vedere situatia epidemiologica la nivel national, unitatile vor decide conditiile in care pot raspunde solicitarilor de testare suplimentara, la cerere si pot stabili costul testului", arata MS.