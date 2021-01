Cine se poate vaccina contra COVID-19 in etapa a doua. Toate categoriile de romani incluse in formularea "domenii-cheie de activitate"

Cum se pot inscrie oamenii

Cine se poate inscrie in a doua etapa de vaccinare

Persoanele incluse sunt cele care au peste 65 de ani, dar si lucratorii care desfasoara activitati in "domenii-cheie de activitate".Atat in sistemul public, cat si in cel privat, au inceput deja sa se intocmeasca listele cu oamenii care se incadreaza in a doua etapa si care isi doresc sa se vaccineze. In plus, lucratorii din domeniul sanatatii si social vor putea sa se vaccineze si ei in continuare.- Prin intermediul angajatorului, pentru personalul care desfasoara activitati in domenii-cheie, esentiale;- Individual, direct pe platforma informatica , pentru persoanele care au varsta peste 65 de ani (aplicatia confirma varsta prin verificarea CNP-ului introdus la inregistrare);- Prin intermediul medicului de familie, pentru persoanele care au varsta peste 65 de ani si pentru persoanele aflate in evidenta cu boli cronice, indiferent de varsta;- Prin administrator, pentru persoanele cu grad ridicat de risc din centrele medicosociale si rezidentiale;- Prin apartinatori, pentru persoanele care au varsta peste 65 de ani;- Prin apelarea call centerelor, pentru persoanele care au varsta peste 65 de ani si pentru persoanele aflate in evidenta cu boli cronice, indiferent de varsta;- Prin directiile de asistenta sociale de la nivelul primariilor, pentru persoanele care au varsta peste 65 de ani si pentru persoanele aflate in evidenta cu boli cronice, indiferent de varsta;Atat institutiile, cat si companiile de stat, trebuie sa se inregistreze si sa desemneze un reprezentant. In functie de codul CAEN al companiei, se va verifica daca desfasoara o activitate esentiala. Astfel, reprezentantul poate inscrie toti angajatii care isi doresc, folosind datele lor de identificare. Tot el va alege centrul de vaccinare si va face programarea.- Adulti cu varsta peste 65 de ani;- Persoanele aflate in evidenta cu boli cronice, indiferent de varsta, in functie de indicatiile vaccinurilor utilizate.- Lucratorii care desfasoara activitati in domenii esentiale, categorie care cuprinde:1. Personalul-cheie pentru functionarea institutiilor statului, respectiv Parlament, Presedintie, Guvern, ministere si institutii subordonate acestora;2. Personalul din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si al autoritatii judecatoresti;3. Personalul din sectorul economic vital: procesare, distributie si comercializare a alimentelor de baza, si anume:1.1 panificatie, lactate, carne, fructe si legume;1.2 uzine de apa, epurare, transport si distributie apa;1.3 centrale elcetrice, productie, transport si distributie curent electric;1.4 unitati de productie, transport si distributie combustibili lichizi si solizi;1.5 unitati de productie, transport si distributie medicamente si materiale sanitare;1.6 noduri feroviare, aeroporturi civile si militare, porturi esentiale;1.7 comunicatii, si anume Serviciul de Telecomunicatii Speciale, radioul si televiziunea nationale;4. Personalul din invatamant si crese;5. Personalul postal si din servicii de curierat;6. Personalul cultelor religioase;7. Personalul din mass-media care desfasoara activitati cu risc crescut de expunere la infectia cu SARS-CoV-2, cum ar fi reportaje in unitati medicale;8. Personalul din domeniul salubritatii si deseurilor;In etapa a treia, orice persoana se va putea programa online si va cuprinde populatia generala, care nu se incadreaza in categoriile din primele doua etape. Se estimeaza ca va incepe in luna aprilie.