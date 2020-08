Cine sunt cei mai tineri pacienti morti de COVID-19 in Romania. Istoricul medical al adolescentului de 18 ani care tocmai a pierdut lupta cu boala

DSP Galati a raportat luni doua decese de COVID-19

37 de decese la nivel national

Tanara de 21 de ani din Vrancea rapusa de COVID-19 in luna aprilie

Tanar de 26 de ani din Mures ucis de coronavirus si obezitate

Baiatul suferea si de cancer, avand o tumora maligna cerebrala, iar infectia cu noul coronavirus i-a fost fatala.El a fost internat la Spitalul "Bagdasar-Arseni" din Bucuresti, de pe 24 iulie pana pe 12 august.Pe data de 12 august a fost transferat la Spitalul de Urgenta Galati, unde la internare a fost testat pentru COVID-19, rezultatul iesind pozitiv. Ulterior, a fost transferat la Spitalul CFR Galati, spital suport COVID, unde s-a inregistrat si decesul, conform Agerpres.Conform raportului DSP, in ultimele 24 de ore, in judetul Galati s-au inregistrat 15 noi cazuri de persoane pozitive la SARS-CoV-2 si doua decese, iar una dintre victime era chiar baiatul de 18 ani.De asemenea, de la inceputul pandemiei, in judetul Galati, 3.057 de persoane au fost confirmate pozitiv la COVID-19, dintre care 2.441 au fost declarate vindecate, iar 150 au decedat.Un numar de 195 persoane sunt izolate si 440 in carantina. Opt paturi sunt ocupate la ATI COVID de la Spitalul de Urgenta Galati. Pana in prezent, au fost efectuate 25.954 de teste."In intervalul 23.08.2020 (10:00) - 24.08.2020 (10:00) au fost inregistrate 37 de decese (18 barbati si 19 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele din Arad, Arges, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Buzau, Calarasi, Cluj, Constanta, Dolj, Galati, Gorj, Hunedoara, Iasi, Mehedinti, Prahova, Salaj, Sibiu, Timis, Valcea, Vaslui si Municipiul Bucuresti.Dintre acestea,, doua decese la categoria de varsta 40-49 ani, doua la categoria 50-59 ani, 11 decese la categoria de varsta 60-69 ani, 12 decese la categoria de varsta 70-79 ani si noua decese la categoria de peste 80 de ani.Toate decesele inregistrate sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati.", a anuntat luni Grupul de Comunicare Strategica Decesul tanarului de 18 ani a ridicat bilantul negru al mortilor din cauza coronavirusului, in Romania, la 3.309 cazuri de la inceputul pandemiei.Pana la acest caz, cea mai tanara victima a noului coronavirus din Romania era o fata de 21 de ani din Vrancea, care a murit pe 24 aprilie 2020 , iar Grupul de Comunicare Strategica a anuntat cazul sau o zi mai tarziu.La acea data raportarile erau transmise de mai multe ori pe zi, in functie de datele primite din teritoriu. Astfel am aflat ca tanara de 21 de ani era decedatul cu numarul 572 "Deces 572. Femeie de 21 ani din judetul Vrancea. Pacient se prezinta cu tuse, febra, dificultate in respiratie, la Spitalul Judetean de Urgenta Focsani - 03.04.2020. Data recoltarii probei pentru COVID-19: 03.04.2020. Data confirmarii: 05.04.2020. Data decesului: 24.04.2020. Comorbiditati: Sindrom Down, boala renala cronica, obezitate, insuficienta cardiaca", a transmis atunci Grupul de Comunicare Strategica, sambata 25 aprilie 2020.Vineri, 24 aprilie 2020, Grupul de comunicare strategica a anuntat decesul unui tanar de 26 de ani , in judetul Mures, din cauza Covid-19. Si el avea comorbiditati. Bilantul deceselor in Romania ajungea la acea data la 567 de cazuri."Deces 549. Barbat, 26 ani din judetul Mures. Data internarii: 21.04.2020 Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Mures, iar in 22.04.2020 este transferata pe sectia de cardiologie a Spitalul Clinic Judetean Mures. Data recoltarii probelor pentru COVID-19: 22.04.2020. Data confirmarii: 22.04.2020. Data deces: 23.04.2020. Comorbiditati: obezitate"arata raportul autoritatilor.