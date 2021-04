Cine sunt cei 28 de medici care semneaza scrisoarea anti-guvern a Adinei Alberts. Unul dintre ei recomanda propolis pe paine pentru prevenirea COVID-19

Cine sunt medicii care ar fi semnat scrisoarea Adinei Alberts

Scrisoarea deschisa a Adinei Alberts

Pozitia Colegiului Medicilor

Colegiul Medicilor s-a delimitat total de scrisoarea cu pricina, dar a si adaugat ca unul dintre medici nu stia de existenta documentului si ca nu a semnat o astfel de scrisoare.Pe lista Adinei Alberts apar 29 de nume, cu tot cu al ei. Dintre acestea, 16 sunt dentist, doi sunt farmacisti, restul avand diferite specializari, cum ar fi neurochirurgi, pediatri, oftalmologi sau medici de familie. Unii dintre ei au o activitate constanta pe retelele de socializare si au distribuit si scris, de-a lungul pandemiei, diverse mesaje demne de teoriile conspiratiei.Unii nu cred in pandemie, altii sunt contra vaccin, iar cativa promoveaza diverse leacuri pentru prevenirea bolii, cum ar fi tinctura de propolis pe paine si apa cu sare pe nas. Damian Baciu , unul dintre medicii care apar pe lista, este medic primar pediatru, specialist in vaccinologie, in Brasov.Acesta distribuie frecvent pe Facebook mesaje contradictorii, cum ar fi "in perioada februarie-decembrie 2020 toate decesele au fost declarate ca fiind provocate de COVID-19", sustine ca Ivermectina, medicamentul controversat care nu este aprobat pentru tratarea COVID-19, ar trebui sa fie vandut la liber in farmacii, dar si ca vaccinurile contra virusului reprezinta "un experiment". Razvan Constantinescu este medic primar medicina interna si gastroenterologie la Institutul de Gastroenterologie si Hepatologie din Iasi.Acesta sustine ca pandemia este o "mascarada", ca mastile "nu au ce cauta pe fetele oamenilor" si ca pandemia "se bazeaza pe teste pcr si decese false". Camelia Smicala este medic specialist medicina de urgenta si locuieste in Finlanda. Aceasta incurajeaza protestele fata de restrictiile din Romania si a sustinut-o pe Flavia Grosan, medicul care a declarat ca isi trateaza pacientii bolnavi de COVID-19 dupa o schema proprie de tratament. Aurel Bacean este medic primar neurochirurg in Timisoara. Acesta este medic si la "Centrul de Biorezonanta Dr. Bacean", unde a postat pe Facebook o serie de "masuri de baza pentru profilaxia COVID-19", facute de el, chiar traduse in mai multe limbi.Printre masurile mentionate de el, "pentru prevenirea infectiei cu COVID-19", se numara "apa cu sare trasa pe nas", "tinctura de propolis cateva picaturi pe putin miez de paine", sau "inhalatii cu ceai de musetel si o ceapa necojita, taiata in patru". Adrian Cacovean este medic primar de chirurgie cardiovasculara in Ramnicu Valcea. Acesta sustine ca oamenii ar trebui sa refuze sa mai intre in magazinele care iau temperatura clientilor si care le solicita sa poarte masca si ca masurile nu se vor relaxa nici daca ar fi vaccinata toata populatia lumii. Iulian Serban este medic primar chirurg in Iasi. Acesta sustine ca discutiile referitoare la medicii care trateaza pacientii COVID-19 si care sunt epuizati ar fi "minciuni" si ca nu e "mare efort sa faci 2-3 injectii pe zi si sa dai 2-3 pastile".Scrisoarea a fost facuta publica de Adina Alberts, in 2 aprilie, pe pagina ei de Facebook. Desi invoca "medicii romani", apar doar 28 de nume, si acestea radicand semne de intrebare. Mai mult, prin document solicita presedintelui Klaus Iohannis "revenirea la starea de normalitate".Enumera 11 cereri, printre care renuntarea la purtarea mastii, mai ales in aer liber si la scoala, renuntarea la masurarea temperaturii la intrarea in magazine, la interdictiile de circulatie , la promovarea campaniei de vaccinare, la "terorizarea populatiei", sau la "distrugerea economiei".Mai mult, aduce acuzatii grave, sustinand ca medicii ar fi obligati sa falsifice certificate de deces "Incetati cu manipularea statisticilor medicale si cu obligarea medicilor sa falsifice certificatele de deces! Oameni care au murit de patologii diverse au fost declarati morti de Covid.Nu mai terorizati populatia, nu mai induceti psihoze, nu mai manipulati datele statistice! Incetati cu starile de urgenta/alerta motivate prin asa-zisa "pandemie"! Ea nu exista, mai cu seama atat timp cat nu a fost declarata printr-un act oficial!Nu mai obstructionati medicii sa-si trateze pacientii cu scheme de tratament pe care le considera ei ca fiind cele mai potrivite pentru acestia!", se mai arata in scrisoarea Adinei Alberts.Colegiul Medicilor a transmis ca se delimiteaza total de aceasta scrisoare, care nu reprezinta vointa corpului medical in ansamblul sau. Mai mult, specifica ca exista "cel putin o persoana" care apare printre cei care ar fi semnat documentul, dar care in realitate nici nu stia de existenta acestuia."Intre semnatarii textului, exista cel putin o persoana, respectiv domnul prof. dr. Ioan Cordos, care a fost contactat de reprezentantii CMR, iar prof. dr. Ioan Cordos ne-a precizat ca nu stia de existenta acestui document si ca nu a semnat o astfel de scrisoare", se arata in comunicatul transmis de Colegiul Medicilor.Mai mult, atrage atentia asupra faptului ca medicii care adopta astfel de pozitii urmeaza sa fie cercetati decomisiile de disciplina ale Colegiului Medicilor si ca se poate ajunge la ridicarea dreptului de a profesa."In cazul acelor medici care nu respecta normele medicale larg acceptate de comunitatea stiintifica medicala si afecteaza, prin declaratiile lor, sanatatea publica, prin instigare la incalcarea lor, vor fi identificati si cercetati in cadrul comisiilor de disciplina ale CMR, putandu-se ajunge pana la ridicarea dreptului de a profesa", mai arata comunicatul.Pentru Adina Alberts nu este ceva nou sa fie cercetata disciplinar de Colegiul Medicilor. Chiar ea afirma ca "este medicul cu cele mai multe plangeri concomitente"."Tocmai m-am intors de la Colegiul Medicilor Bucuresti! AM 10 PLANGERI!7 pe subiectul Ivermectina si 3 pentru ca am publicat tratamentul cu care eu m-am vindecat de Covid! Si care ulterior a devenit OFICIAL!Cred ca in acest moment am intrat in CARTEA RECORDURILOR, ca fiind medicul cu cele mai multe plangeri concomitente... Nu, nu de la pacienti!!! Voi reveni cu detalii, in curand", a scris Adina Alberts in luna martie, dupa ce a afirmat ca pacientii sunt "tratati aiurea, cu tot felul de medicamente experimentale".Cu toate ca pe lista apare si Monica Pop, oftalmolog, ulterior aceasta a declarat ca nu l-a semnat pentru ca nu este de acord cu anumite puncte."Nu sint de acord cu negarea protectiei data de mastile conforme si nici cu negarea existentei bolii", a scris Monica Pop pe Facebook.