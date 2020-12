Cine sunt oamenii din spatele vaccinului contra COVID-19 al Pfizer, aflati in carti pentru Premiul Nobel

Nanette Cocero

William C. Gruber

Kathrin U. Jansen

Luis Jodar

Nicholas Kitchin

Nanette Cocero este presedintele global al departamentului de vaccinuri Pfizer si conduce dezvoltarea, comercializarea si livrarea vaccinurilor inovatoare care previn bolile grave, ce pun viata in pericol. Conduce o afacere globala de 6 miliarde de dolari si gestioneaza un portofoliu care cuprinde diverse vaccinuri menite sa protejeze vietile oamenilor, de la sugari pana la varstnici.Nanette conduce o echipa de 1.500 de oameni si colaboreaza cu guverne si organizatii civice din industria biofarmaceutica cu scopul de a accelera progresul in domeniul sanatatii publice.Este presedinta Federatiei Internationale a Produselor Farmaceutice si a Producatorilor si pledeaza pentru politici si practici care sa permita tarilor cu venituri mici si medii accesul la vaccinuri.In trecut, Nanette a fost presedintele regional al Pfizer Innovative Health. Ea a condus afacerile din peste 100 de tari din America Latina, Africa, Orientul Mijlociu si Asia, acoperind principalele domenii terapeutice ale Pfizer, inclsiv vaccinuri, oncologie, inflamatii si imunologie, medicina interna si boli rare.Inainte de a se alatura Pfizer, Nanette a fost cercetator la Universitatea Pennsylvania, la departamentul de farmacologie, timp de 10 ani.Are o licenta in chimie, la Universitatea Cornell si un doctorat in farmacologie, la Universitatea Pennsylvania.William C. Gruber este senior vice presedinte al departamentului de Cercetare Clinica si Dezvoltare a vaccinurilor al Pfizer.S-a alaturat inca din anul 1999, ca vicepresedinte al cercetarii clinice a vaccinurilor pentru Wyeth, o filiala detinuta in prezent de Pfizer. Inainte, a fost profesor de pediatrie in divizia de boli infectioase pediatrice, la Facultatea de Medicina a Universitatii Vanderblit. In plus, a fost directorul Laboratorului de Virologie Diagnostica de la Spitalul Universitar Vanderblit.Este membru al Academiei Americane de Pediatrie, al Societatii pentru Cercetari Pediatrice, al Societatii de Boli Infectioase din America si al Societatii Americane de Microbiologie.A fost consultantul Institutului National de Sanatate NIAID, al fundatiei Bill si Melinda Gates. Consultanta a inclus sfaturi privind strategiile de imunizare materna si infantila impotriva gripei si a elaborat strategii de prevenire a malariei.Gruber are licenta in stiinte matematice, la Rice University, Houston, Texas, si diploma de medicina la Colegiul de Medicina Baylor, din Houston, Texas, unde si-a facut si pregatirea in boli infectioase pediatrice.Grupul de cercetare condus de Gruber a fost responsabil pentru dezvoltarea clinica globala a conjugatului pneumococic, meningococic Rlp2086, meningococic B, staph aureus (stafilococ auriu), HIV, gripa, parainfluenta si a vaccinurilor HSV.A fost indrumatorul cercetarilor clinice pentru vaccinurile Pfizer dezvoltate contra streptococului B, CMV si RSV.Kathrin U. Jansen este vicepresedinte senior si conduce departamentul de cercetare si dezvoltare a vaccinurilor Pfizer. Supravegheaza organizatia globala de cercetare si dezvoltare a vaccinurilor, de la descoperirea lor, la inregistrare si angajamente post-comercializare.Cele mai mari realizari sunt in vaccinurile dezvoltate de Pfizer pentru prevenirea bolilor pneumococice, dar si a primului vaccin licentiat din Statele Unite pentru prevenirea bolilor invazive cauzate de Neisseria meningitidis B.Si-a facut doctoratul in microbiologie, biochimie si genetica la Universitatea Phillips, din Marburg, Germania. A facut si studii postdoctorale la Universitatea Cornell, unde a lucrat la structura si functia receptorului de acetilcolina.A lucrat pentru Institutul Glaxo de Biologie Moleculara din Geneva, Venetia, unde s-a concentrat pe studiile de baza ale unui receptor despre care se crede ca este un medicament tinta in tratarea alergiilor. A fost profesor la Universitatea Pennsylvania, Facultatea de Medicina.Inainte ca Wyeth sa fie preluat de Pfizer, in 2009, Jansen a fost vicepresedinte senior al Wyeth. A lucrat 12 ani la Laboratoarele de Cercetare Merck, fiind implicata in dezvoltarea vaccinului bacterian Merck si in programele de dezvoltare ale vaccinului viral (rotavirus, zoster, oreion, rujeola si rubeola).A intiat si a condus primul vaccin din lume impotriva cancerului de col uterin.Luis Jodar este directorul medical al departamentului de dezvoltare a vaccinurilor la Pfizer.Inainte de a se alatura companiei, a fost directorul general adjunct al Institutului International de Vaccinuri din Seul, Coreea, o organizatie internationala infiintata de Natiunile Unite pentru dezvoltarea, introducerea si utilizarea noilor vaccinuri. A lucrat la Organizatia Mondiala a Sanatatii, unde a condus cercetarile, la nivel mondial, pentru introducerea vaccinurilor meningococice, efectele adverse, calitatea si siguranta vaccinurilor.A facut parte si din grupul operativ pentru vaccinuri si boli virale al Comisiei Europene de la Bruxelles.Jodar este neuroimunolog si si-a facut pregatirea doctorala si postdoctorala la Universitatile din Madrid, Osaka si Nagasaki.A luat parte la programele de vaccinare in peste 50 de tari din lume.Preda la Institutul Pasteur si la Universitatea Columbia.A primit mai multe distinctii, inclusiv "crucea ofiterului ordinului meritului civil" de la regele Spaniei pentru munca sa depusa in cercetarea vaccinurilor si in campaniile de vaccinare in tarile in curs de dezvoltare.Nicholas Kitchin este director senior in grupul de cercetare si dezvoltare clinica a vaccinurilor Pfizer si s-a alaturat in anul 2011.Si-a obtinut diploma in medicina la Universitatea din Londra, in 1991 si este membru al Colegiilor Regale de Medici din Regatul Unit.Dupa ce si-a terminat pregatirea in anesteziologie, s-a alaturat industriei farmaceutice in 1994, iar din 1998 s-a specializat in domeniul vaccinurilor.