Revine declaratia pe proprie raspundere, incepand din 9 noiembrie. Ce trebuie sa scriem in acest document

Cine face exceptie de la aceste reguli

Potrivit deciziei de joi noapte, 5 noiembrie, a Comitetului pentru Siruatii de Urgenta, in toate localitatile din Romania va fi interzisa circulatia persoanelor in afara locuintei/ gospodariei in intervalul orar 23.00 - 05.00.Conform documentului, prin exceptie de la prevederile alin. (1), circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei este permisa in intervalul orar 23.00 - 05.00 pentru urmatoarele motive:a) deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale si inapoi;b) deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta, precum si pentru achizitionarea de medicamente;c) deplasari in afara localitatilor a persoanelor care sunt in tranzit sau efectueaza calatorii al caror interval orar se suprapune cu perioada interdictiei cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane si care pot fi dovedite prin bilet sau orice alta modalitate de achitare a calatoriei;d) deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/insotirea copilului, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori deces al unui membru de familie.Declaratia pe propria raspunderePentru verificarea motivului deplasarii in interes profesional, persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate, legitimatia de serviciu, adeverinta eliberata de angajator sau o declaratie pe propria raspundere.Pentru verificarea motivului deplasarii in interes personal, persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate, o declaratie pe propria raspundere, completata in prealabil. Declaratia pe propria raspundere trebuie sa cuprinda numele si prenumele, data nasterii,adresa locuintei/ gospodariei/ locului activitatii profesionale, motivul deplasarii, data completarii si semnatura.