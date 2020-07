Ciolacu anunta ca PSD va depune motiune de cenzura impotriva Guvernului Orban, care "100% va trece". Cine e luat in calcul de social-democrati pentru functia de premier

Ciolacu despre alegerule locale si cele parlamentare

"Vom depune o motiune de cenzura si aceasta motiune de cenzura va trece", a declarat Marcel Ciolacu, intr-o emisiune la Antena 3.Liderul social-democrat a mai declarat ca o prima forma a textului motiunii a fost deja creionata de senatorul Serban Nicolae si ca s-au strans, pana acum, 204 semnaturi de sustinere."Avem 204 semnaturi pana acum. Primul text a fost lucrat de Serban Nicolae", a precizat Marcel Ciolacu.Presedintele interimar al PSD a sustinut ca PSD va avea voturile suficiente sa treaca aceasta motiune de cenzura."Vom avea voturile suficiente sa treaca aceasta motiune. Marea majoritate a liderilor grupurilor politice doresc sa treaca aceasta motiune", a afirmat presedintele interimar al PSD, care nu a avansat insa o data certa la care va fi depusa motiunea, ci doar a reamintit ca a anuntat faptul ca social-democratii nu o vor depune in timpul starii de alerta.Marcel Ciolacu a precizat, de asemenea, ca PSD si-a propus sa mearga la consultarile de la Cotroceni si cu o propunere de prim-ministru, dupa caderea Guvernului Orban."Vom prezenta si un program de guvernare pe termen scurt. Dorim sa mergem cu o propunere de prim-ministru, sustinuta de toate fortele politice. (...) Noi vom depune o motiune de cenzura si 100% aceasta motiune va trece", a subliniat Ciolacu.Intrebat cine este persoana luata in calcul de PSD pentru functia de premier, Marcel Ciolacu a spus ca este preferat, in acest moment, "un specialist in economie"."Romanii au inceput sa isi dea seama cu cine au de-a face. Guvernul este lipsit de credibilitate. (...) Prim-ministrul e un mincinos patologic. (...) Orban nu mai are niciun fel de credibilitate. Presedintele Romaniei trebuie sa recunoasca acest esec politic numit Orban si sa ii ceara demisia. Ei (liberalii - n.r.) au facut din aceasta pandemie un joc politic si acum acest joc politic li se intoarce in cap. (...) Cred ca demisia lui Orban ar fi cea mai potrivita", a declarat Marcel Ciolacu.Intrebat cine va castiga, in opinia sa, alegerile locale si pe cele parlamentare, presedintele interimar al PSD a afirmat ca el crede in victoria stangii."O alianta de stanga, categoric, si vedem ca in marea majoritate a tarilor europene incepe sa recastige stanga, cum s-a intamplat in Franta. (...) Pentru acest ciclu electoral doresc sa fiu presedintele PSD si sa-mi asum aceste alegeri" a afirmat Ciolacu.El a afirmat ca ambitia sa politica este "sa reintre PSD in matca partidelor puternice de stanga", a spus Ciolacu.Despre persoanele pe care le vede alaturi de el in conducerea partidului, Marcel Ciolacu i-a nominalizat pe Gabriela Firea , Olguta Vasilescu, Sorin Grindeanu Mihai Tudose , Gabriel Zetea, Radu Moldovan, Dragos Benea "Sunt multe persoane foarte bine pregatite din toate domeniile" a adaugat Marcel Ciolacu.Acesta a afirmat ca si-l doreste si pe Vasile Dancu in "echipa PSD"."Am pornit de la ideea ca nu va fi echipa lui Marcel Ciolacu. E cu totul alta abordare. Eu mi-l doresc pe domnul Vasile Dancu in echipa Partidului Social Democrat. Si eu fac parte din aceasta echipa, alaturi, categoric, de Paul Stanescu , care mi-a fost, toate aceste luni, am stat mai mult impreuna decat am stat cu familia", a mai spus Marcel Ciolacu.