Ciolos spune ca certificatul european de vaccinare trebuie sa ateste ca o persoana a fost vaccinata, ca are un test PCR negativ sau anticorpi

Ciolos spune ca certificatul european de vaccinare ar trebui "sa ateste sau ca ai fost vaccinat sau ca ai un test PCR negativ sau ca ai anticorpi, pentru ca ai facut boala, ai avut infectia, ai manifestat-o si ai dezvoltat anticorpi. Si toate aceste trei lucruri ar trebui sa-ti permita sa certifici ca poti sa circuli fara alte restrictii. Deci nu doar vaccinarea.Si un test PCR pe care l-ai facut si poate tine loc de certificat si un certificat medical de test care sa arate ca ai anticorpi. Asta e solicitarea pe care Parlamentul a facut-o.Acum trei zile am discutat cu presedinta Comisiei, Ursula von der Leyen , care mi-a confirmat ca in foarte scurt timp, o saptamana-doua, CE va veni cu o propunere legislativa, prin care sa se creeze o platforma comuna la nivel european, la care sa se conecteze toate statele membre care vor produce aceste certificate pe baza testelor pe care le fac sau a vaccinarilor pe care le fac in tara.Un astfel de certificat facut la Ploiesti sa fie recunoscut si la Paris si in Copenhaga si in Madrid si peste tot in Europa, sa poti sa circuli cu el prin aeroporturi, pe la frontiere, pentru ca va fi in baza de date la nivel european", a declarat Dacian Ciolos la RFI