Cum vor circula soferii pe DN1 dupa ce Otopeni a intrat in carantina. Prefectul din Ilfov: De duminica se dau amenzi

"Se permite tranzitarea localitatilor carantinate. In Otopeni, DN1 nu va fi restrictionat in ceea ce priveste circulatia, oamenii vor putea tranzita Otopeniul, fara a avea posibilitatea de a intra in localitate pe strazile adiacente, pe care vor fi instituite filtre de verificare", a spus prefectul la Digi24 Daniel Zamfir a precizat ca incepand de duminica dimineata, politistii vor da sanctiuni celor care nu au declaratii pe propria raspundere sau adeverinta de la angajator.Sase localitati din Ilfov si opt din Constanta sunt in carantina, incepand de sambata seara, de la ora 22, pentru 14 zile.Otopeni, Magurele cu satele apartinatoare Alunisu, Dumitrana, Magurele, Pruni si Varteju, Corbeanca cu satele apartinatoare Ostratu, Petresti si Tamas, Popesti Leordeni, Dobroiesti cu satele apartinatoare Dobroesti si Fundeni si Mogosoaia, din Judetul Ilfov sunt in carantina.Carantina pentru localitatile din Judetul Ilfov a intrat in vigoare in data de 21.11.2020, de la ora 22:00.Citeste si: Lista localitatilor din Ilfov si Constanta care intra sambata in carantina: Otopeni si Lumina sunt printre zonele vizate