Citu: Campania de vaccinare merge bine; Voiculescu: Peste 75% din programarile in etapa II - varstnici si cronici

"Programarile merg bine. Campania de vaccinare merge bine. Peste 75% din persoanele cu varsta peste 65 de ani, cele mai afectate de coronavirus, se vor vaccina in perioada imediat urmatoare", a scris Citu, duminica, pe Facebook Potrivit unei raportari a STS , 56,26% dintre cei programati la vaccinare anti-COVID in etapa a doua sunt persoane de peste 65 de ani, iar 22% - persoane cu o afectiune cronica.La randul sau, ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu , a remarcat ca mai mult de 75% dintre persoanele programate pentru vaccinare in etapa a doua sunt "varstnici si cronici"."Varstnici + cronici > 75% din totalul programarilor in etapa II. E asa cum trebuie: ii protejam in primul rand pe cei vulnerabili. Altfel, e doar inceputul. Mai avem multe de imbunatatit. Avem treaba!", a precizat Vlad Voiculescu, pe Facebook.