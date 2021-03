Citu: Numarul paturilor la ATI a scazut de la inceputul anului. Ministerul Sanatatii sa creasca numarul la 1.600

Valul al treilea al pandemiei

10 milioane de vaccinati, pana in septembrie

"Am fost la intalnirea CNCCI duminica, iar informatiile nu au fost foarte bune. Numarul de paturi din ATI a scazut de la inceputul acestui an. Am spus clar ca nu vreau sa vad acest lucru, dar unii manageri de spitale au decis ca trebuie sa le reduca. De aceea am decis sa crestem la 1.600 numarul de paturi ATI in perioada urmatoare. Nu lipsesc resursele.Sunt resurse necesare pentru a creste numarul de paturi. Ministerul Sanatatii sa vina cu solutii, sa creasca numarul la 1.600. Ieri stiu ca au avut o intalnire, inca nu am avut o discutie cu ministrul Sanatatii, dar am cerut inspectiei sa mearga in fiecare spital si sa vada situatia reala. Acum sunt 1.408 paturi", a declarat premierul.Florin Citu spune ca Romania a intrat in valul al treilea al pandemiei si ca mentinerea economiei deschisa depinde "de noi"."Daca vrem sa pastram economia deschisa depinde doar de noi. Nu toata lumea a inteles acest lucru si astazi vedem ca evolutia merge in directia in care trebuie introduse noi restrictii. Le-am introdus deja. Nu sunt adeptul unor restrictii dure. (...) Suntem deja in valul trei si fac apel la toti medicii sa fie atenti. Am trecut anul trecut printr-o perioada mult mai dificila, vom face fata si de data asta", a spus acesta.Premierul Florin Citu a declarat ca obiectivul ramane ca pana la finalul lunii septembrie sa fie vaccinati 10,4 milioane de romani, ceea ce inseamna un procent de 70% din populatia activa."Incercam in continuare ca dozele pe care le avem sa fie programate ca sa nu existe niciun loc liber. Eu m-am suparat acum o saptamana cand am vazut ca existau la Timisoara 20.000 de locuri libere si cereau vaccin. Nu se poate asa ceva. Nu trebuie sa avem astfel de sincope. Avem nevoie ca toata lumea sa se vaccineze si sa avem locuri libere, oamenii sa se programeze pentru toate locurile.Obiectivul ramane in continuare, si ne-am uitat la cum vor veni dozele de vaccin, obiectivul ramane ca pana la sfarsitul lunii septembrie sa vaccinam 10,4 milioane de romani asta inseamna 70% din populatia activa, si ar insemna ca putem sa spunem ca trecem pe partea cealalta a pandemiei. Sunt semne ca ar putea sa fie mai devreme, dar nu as vrea sa ne gandim azi in momentul acesta. Tinta ramane 10,4 milioane de persoane. Eu zic ca lucrurile merg bine si vor merge foarte bine", a afirmat Florin Citu, marti, la semnarea contractului de reabilitare si consolidare a Colegiului National Carol I - Craiova si a Operei Romane din Craiova.