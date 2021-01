Clarificarile autoritatilor, dupa ce s-a vehiculat ca Germania, Belgia si Franta ar intrerupe campaniile de vaccinare contra COVID-19. "Amesteca jumatati de adevar cu jumatati de neadevar"

Conform sursei citate:

Germania nu a suspendat campania de vaccinare la nivel national, ci a amanat vaccinarea in cateva districte din nordul Bavariei, Belgia nu a intrerupt sau amanat vaccinarea, ci analizeaza o potentiala schimbare a strategiei de vaccinare, iar in cazul Frantei, protestele nu au fost organizate de catre politie si nu au fost indreptate impotriva vaccinului/ vaccinarii."Vaccinarea impotriva COVID-19 cu noul vaccin produs de BioNTech/ Pfizer a inceput in Uniunea Europeana pe data de 27 decembrie, dupa distribuirea concomitenta a primelor doze in toate statele membre. Vaccinarea se realizeaza conform strategiilor de vaccinare adoptate de fiecare stat in parte, bazate pe recomandarile Comisiei Europene.Debutul campaniilor de vaccinare in toate statele membre a fost marcat de intensificarea diseminarii de informatii false pe retelele sociale, cu scopul de a eroda increderea populatiei in vaccin si in vaccinare. Astfel, au circulat postari care au contestat siguranta vaccinului, aducand drept argument informatia ca tari precum Germania si Belgia au intrerupt vaccinarea sau ca politistii din Franta protesteaza fata de vaccinare.Aceste informatii sunt inexacte si potential inselatoare, amestecand jumatati de adevar (lucruri care s-au intamplat deja/ fapte reale) cu jumatati de neadevar", potrivit informatiilor publicate pe site-ul oficial dedicat vaccinarii anti-COVID., ci a amanat vaccinarea in cateva districte din nordul Bavariei. Motivul acestei amanari a fost reprezentat de dificultati intampinate in timpul transportului. Mai exact, un numar de 1.000 de doze au fost transportate la temperatura de 15 grade C in locul temperaturii recomandate de -80 grade C. Aceasta variatie a fost identificata cu ajutorul senzorilor de temperatura aflati in dispozitivele speciale de transport Autoritatile germane au contactat producatorul pentru a se asigura ca dozele pot fi utilizate si au amanat administrarea dozelor pentru a se asigura ca vaccinarea se realizeaza in conditii optime., ci analizeaza o potentiala schimbare a strategiei de vaccinare, afirma autoritatile. Aceasta ar presupune vaccinarea unui numar mai mare de persoane cu prima doza de vaccin si intarzierea/ amanarea administrarii celei de-a doua doze. Scopul este de a vaccina cat mai repede cat multe persoane pe fondul aparitiei noii tulpini mai contagioase a SARS-CoV-2, identificata in Marea Britanie, si a numarului mic de doze de vaccin disponibile.In acest moment, exista o dezbatere in cadrul comunitatii stiintifice pentru a se determina daca amanarea rapelului/ a administrarii celei de-a doua doze influenteaza eficacitatea vaccinului. Dupa cum stim, vaccinul dezvoltat de catre BioNTech/ Pfizer se administreaza in 2 doze. Recomandarea este ca a doua doza sa fie administrata la 21 de zile dupa primirea primei doze.Conform companiei Pfizer, studiile de faza 3 au relevat o eficacitate de 95%, raspunsul imun instalandu-se la 7 zile dupa cea de-a doua doza (la 7 zile dupa rapel). Raspunsul BioNTech/Pfizer la aceasta preocupare de a accelera administrarea dozelor de vaccin prin eventuala amanare a rapelului este ca datele din studiiile clinice nu prezinta suficiente garantii ca o asemenea modificare ar mai pastra eficacitatea vaccinului., protestele nu au fost organizate de catre politie si nu au fost indreptate impotriva vaccinului/ vaccinarii. Acestea sunt indreptate impotriva unui nou proiect de lege introdus la finalul anului trecut, proiect ce isi propune interzicerea fotografierii/filmarii si partajarii materialelor foto-video cu intentii rau-voitoare ce ar putea denigra imaginea fortelor de ordine.Organizatorii protestului sunt de parere ca o astfel de lege impiedica documentarea si relatarea potentialelor acte de violenta la care ar recurge fortele de ordine. Aceste noi proteste vin pe fondul unui an marcat de protestele "vestelor galbene" in Franta.